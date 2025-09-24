Lara, la adolescente de 15 años asesinada, así hablaba como trabajadora sexual: "Si pagan en dólares mejor".

En una de las calles del barrio porteño de Floresta, mientras la joven dialogaba con el periodista, Flor, la compañera de la joven asesinada en Florencio Varela afirma: “Ella trabaja conmigo y a mi me contacta la persona que me contrata”.

Durante la entrevista, se advertía que Lara se quejaba con los vecinos de Floresta: “Nosotros estamos desnudas, pero nos sacan fotos y por eso estamos un poco enojadas porque es sin nuestro conocimiento”, explicó algo molesta y mintió sobre su edad al decir que “tengo 20 años”. De ese modo, intentaba ocultar que era menor de edad para proteger su identidad.

Crimen Lara entrevista Lara, la adolescente de 15 años que fue encontrada asesinada en una casa de Florencio Varela, había hablado sobre su trabajo, se hacía pasar por Luna y decía tener 20 años. Foto gentileza América2

Con respecto al trabajo sexual que realizaba, contó algunos detalles y admitió que “es muy nefasto lo que hablaron de telomovil, porque arreglamos con los clientes y nos vamos, pero los vecinos se quejan, son una falta de respeto porque nos tiran agua caliente”, contó a modo de denuncia. Además, ambas jovencitas reconocieron que se quedan en esa zona y no lo abandonaban porque “acá hay más plata".

En ese momento, Lara, haciéndose llamar Luna, comentó: "Aceptamos todos los medios de pago, si es en dólares mejor”.

Las medidas de seguridad de la menor asesinada

Lara, la jovencita de 15 años, se animó a contar detalles de su trabajo y con quienes se relacionan. “Tenemos más de 200 contravenciones, pero no pasa nada, porque qué puede hacer la policía más que pedirnos los documentos. También nos pagan como dama de compañía, los clientes nos dejan dormir en sus casas y nunca nadie nos maltrató. Tenemos nuestros clientes”, aseguraba Lara, admitiendo que su actividad pasa por la prostitución callejera.

“Claramente hacemos una videollamada para saber cómo son los clientes y minutos antes pedimos que nos paguen por adelantado por seguridad”, afirmó Lara durante el diálogo y frente a las cámaras, días antes de ser hallada muerta en el patio de una casa en Florencio Varela.