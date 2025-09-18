crimen adolescente estados unidos 2 La madre y la hija que protagonizaron el brutal crimen.

El crimen de su propia madre

El día del crimen comenzó de manera aparentemente rutinaria. La adolescente, estudiante de la misma escuela donde enseñaba su madre, había sido descubierta consumiendo marihuana y usando teléfonos celulares descartables por una amiga, quien alertó a su madre.

Al llegar a casa después de clases, la madre registró la habitación de su hija y encontró con vapers de marihuana. Según los fiscales, este descubrimiento desencadenó una crisis de la adolescente, quien dependía mucho de la aprobación materna.

El video de la cámara de vigilancia, que fue clave en el juicio en septiembre de 2024, muestra a Carly Gregg paseando por la cocina con un arma oculta a la espalda. Se la ve entrando y saliendo de la habitación de sus padres, donde sacó un revólver .357 Magnum que su madre guardaba bajo el colchón.

Minutos después, se escucharon sonidos que coinciden con tres disparos. La adolescente regresó a la cocina con aparente tranquilidad: se sentó en una banqueta, envió mensajes de texto y jugó con sus perros, como si nada hubiera ocurrido.

El segundo crimen que no concretó y la condena

No conforme con el crimen de su madre, Carly Gregg planeó eliminar testigos. Su padrastro llegó minutos después y fue emboscado en la puerta de la cocina. Le disparó en el hombro, pero él logró forcejear el arma y la desarmó.

La adolescente condenada por el crimen de su madre.

El juicio comenzó el 16 de septiembre de 2024. La adolescente fue juzgada como adulta y se declaró no culpable inicialmente. Su defensa argumentó una crisis de salud mental. Después de 2 horas de deliberación, el jurado la encontró culpable por el crimen y la condenó a prisión perpetua.