Tembló y se sintió con fuerza en Mendoza

Tembló con fuerza y se sintió en Mendoza. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo fue de 4,5 de magnitud, con epicentro a pocos kilómetros de Uspallata.
Puntualmente, el registro señala que el temblor fue 48 km al Sur de Uspallata; y contó con una profundidad de 131 km.
El INPRES confirmó que el temblor fue de intensidad III en la escala de Mercalli; lo que significa que se sintió de manera "débil" en la Ciudad de Mendoza y en Nueva California. En la Ciudad de San Juan, en tanto, se sintió de manera "muy débil".
El efecto del sismo hizo que los mendocinos recurrieran inmediatamente a las redes sociales para dejar su comentario al respecto.
Los sistemas de alerta de Chile también registraron el temblor en Mendoza.