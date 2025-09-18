Tembló y se sintió con fuerza en Mendoza

El temblor se sintió en Mendoza y en San Juan

El INPRES confirmó que el temblor fue de intensidad III en la escala de Mercalli; lo que significa que se sintió de manera "débil" en la Ciudad de Mendoza y en Nueva California. En la Ciudad de San Juan, en tanto, se sintió de manera "muy débil".

El efecto del sismo hizo que los mendocinos recurrieran inmediatamente a las redes sociales para dejar su comentario al respecto.

temblor en mendoza redes sociales

Los sistemas de alerta de Chile también registraron el temblor en Mendoza.