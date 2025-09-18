Inicio Sociedad temblor
Se movió todo

Tembló y se sintió con fuerza en Mendoza

Pasadas las 15 de este jueves se sintió con fuerza un temblor en Mendoza. Los datos del INPRES dan cuenta de que el epicentro fue a 48 kilómetros de Uspallata

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Tembló y se sintió en Mendoza.

Tembló y se sintió en Mendoza.

Tembló con fuerza y se sintió en Mendoza. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo fue de 4,5 de magnitud, con epicentro a pocos kilómetros de Uspallata.

Puntualmente, el registro señala que el temblor fue 48 km al Sur de Uspallata; y contó con una profundidad de 131 km.

temblor mendoza
El epicentro del temblor que se sinti&oacute; en Mendoza pasadas las 15 de este jueves.

El epicentro del temblor que se sintió en Mendoza pasadas las 15 de este jueves.

El temblor se sintió en Mendoza y en San Juan

El INPRES confirmó que el temblor fue de intensidad III en la escala de Mercalli; lo que significa que se sintió de manera "débil" en la Ciudad de Mendoza y en Nueva California. En la Ciudad de San Juan, en tanto, se sintió de manera "muy débil".

El efecto del sismo hizo que los mendocinos recurrieran inmediatamente a las redes sociales para dejar su comentario al respecto.

temblor en mendoza redes sociales

Los sistemas de alerta de Chile también registraron el temblor en Mendoza.

Temas relacionados:

Te puede interesar