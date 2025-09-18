sansevieria
Descubre las propiedades curativas de la sansevieria o lengua de suegra.
Por otro lado, una investigación publicada en International Journal of Pharmacognosy and Clinical Research, la cual se realizó con estudios in vitro y con modelos animales, sostiene que la lengua de suegra tiene un potencial terapéutico importante. En específico, la sansevieria cuenta con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, analgésicas, antidiabéticas, anticancerígenas y antihelmínticas.
Aunque, la misma investigación asegura que futuros trabajos científicos deberán aislar y caracterizar con mayor precisión los compuestos activos responsables de estos efectos. Además, restan estudios clínicos en humanos para confirmar seguridad, eficacia y posibles efectos secundarios de estas propiedades medicinales que tiene la sansevieria.
Según estudios, la sansevieria o lengua de suegra cuenta con estas propiedades medicinales.
¿Cuántas variedades de sansevieria existen?
Las propiedades curativas de la sansevieria las podremos encontrar en sus distintas especies. Entre las principales se destacan las siguientes variedades:
- Sansevieria cylindrica: cuenta con hojas que alcanzan hasta 1 metro de altura. Tiene flores de color blanco lechoso con puntas rosadas que forman una inflorescencia racemosa.
- Sansevieria trifasciata: es la más conocida. Cuenta con hojas planas ovaladas que crecen desde la zona de la raíz. Estas suelen ser de color verde oscuro y se separan por bandas transversales claras. Las hojas superan el metro de altura.
- Sansevieria laurentii: este ejemplar tiene hojas con bordes laterales de color marfil y flores perfumadas.
- Sansevieria zeylanica: esta variedad cuenta con hojas de entre 30 y 60 cm de longitud con los bordes blancos y flores blancas perfumadas.