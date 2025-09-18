¿Qué propiedades curativas tiene la sansevieria o lengua de suegra?

Si pones en práctica distintos cuidados de jardinería para beneficiar a la sansevieria, no solo estarás impulsando su belleza, sino que también estarás favoreciéndote por las propiedades curativas que tiene este ejemplar.

Según estudios de la NASA, la sansevieria tiene la capacidad de reducir compuestos tóxicos, siempre y cuando su maceta se encuentre en espacios cerrados, como una sala o el dormitorio. En concreto, puede eliminar contaminantes como el formaldehído, el tricloroetileno, el benceno y otras sustancias que se acumulan en lugares con poca ventilación.