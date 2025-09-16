Inicio Sociedad Sansevieria
Pocos lo saben: para qué sirve regar una sansevieria o lengua de suegra con agua de cocción de pastas

Cada vez que comas pastas, deberás guardar el agua de cocción para regar tu sansevieria o lengua de suegra

Walter Vasquez
Así debes regar una sansevieria.

Existen distintos trucos de jardinería para mantener fuerte y vigorosa a una lengua de suegra o sansevieria. Una de las maneras más efectivas, pero poco conocida, es el riego con agua de cocción de pastas. Es decir, una vez que cocinas fideos, ravioles y hasta sorrentinos, debes conservar el líquido para posteriormente hidratar tu planta.

Jardinería: por qué recomiendan regar una sansevieria o lengua de suegra con agua de cocción de pastas

Así como la sansevieria necesita de distintos abonos para que sus hojas estén fuertes y la planta florezca, también requiere de un riego preciso. Esto no solo consistirá en hidratar a la lengua de suegra cada vez que el sustrato esté seco, sino también hacerlo con un tipo de líquido especial: el agua de cocción de pastas.

El agua de pastas incidir&aacute; en el crecimiento de tu sansevieria o lengua de suegra.

El agua de cocción de pastas está cargada de nutrientes. En concreto, regar la suculenta con este líquido nos permitirá aportar almidón, hierro y calcio. De esta forma, se nutrirán los microorganismos del suelo y así ayudaremos al crecimiento de la lengua de suegra. Aunque, para que esta tarea de jardinería sea efectiva, es necesario tomar ciertos recaudos.

Según el sitio especializado ‘Homes and gardens’, este método de riego es vital para ahorrar agua, ya que generalmente lo que queda en la olla luego de la cocción de pastas se tira por el fregadero de la cocina. Sin embargo, si buscamos beneficiar a las plantas, es fundamental que el líquido no tenga sal ni cualquier otro tipo de condimento (orégano, pimienta, etc.).

En este sentido, los expertos en jardinería señalan que la sal, aunque esté diluida y en cantidades mínimas, afectará negativamente el sustrato de la sansevieria. Esto se debe a que el mencionado ingrediente comenzará a absorber la humedad del suelo, resecando las raíces y generando un debilitamiento de las hojas del ejemplar.

Además, si bien el agua de cocción de pastas tiene los nutrientes mencionados anteriormente, este método de riego no debe reemplazar la fertilización de la sansevieria, ya que las cantidades también son mínimas.

Recicla el agua de cocci&oacute;n de pastas y dale vida a tu sansevieria.&nbsp;

Por último, y no menos importante, el agua deberá estar a temperatura ambiente. Jamás debemos regar la sansevieria o lengua de suegra con el líquido caliente porque afectará negativamente el crecimiento del ejemplar.

