ANSES y un cambio importante para jubilados en su pago de octubre

ANSES comienza a prepararse para octubre, es por eso mismo que comienza a revelar información importante, especialmente para los jubilados. Estos se ven afectados por una decisión del gobierno de Javier Milei.
Las fechas de pago de octubre están definidas para jubilados desde inicios de año, pero una decisión de Javier Milei cambia todo de cara al décimo mes del año. Una modificación en el feriado del domingo 12, hace que ANSES deba reacomodar el calendario para los adultos mayores.
Con el aumento del 1.9%, ANSES se encuentra pagando los haberes correspondientes al mes de septiembre para cada una de las prestaciones sociales. En el caso de los jubilados, aquellos que menos cobran, vienen acompañados de un importante extra, acreditado por el gobierno de Javier Milei.
Teniendo en cuenta el aumento, los montos que está acreditando ANSES para jubilados durante septiembre, son los siguientes:
ANSES ya está pagando los haberes de septiembre desde el pasado 8 del mes, comenzando con los jubilados que reciben la mínima. Las acreditaciones continuarán de la siguiente manera:
Fechas de pago de Jubilaciones que no superen el haber mínimo
Fechas de pago de Jubilaciones que superen el haber mínimo
El gobierno de Javier Milei oficializó, a inicios del 2025, el calendario de pago completo de cada uno de los meses de ANSES para jubilados y pensionados, exclusivamente. El mes de octubre estaba definido, hasta un cambio dado a conocer recientemente.
De acuerdo al calendario de feriados nacionales, en octubre se celebra el Día de la Raza el día 12. A través del Boletín Nacional, el gobierno de Javier Milei dio a conocer que se trasladará al viernes 10 de octubre, medida que afecta directamente a ANSES por el pago a jubilados.
Teniendo en cuenta el cambio, ANSES deberá retrasar las fechas para los jubilados que cobran la mínima, quedando el calendario de octubre de la siguiente manera: