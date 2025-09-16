ANSES y un cambio importante para jubilados en su pago de octubre

ANSES continúa pagando a jubilados en septiembre: cuándo y cuánto cobro

Con el aumento del 1.9%, ANSES se encuentra pagando los haberes correspondientes al mes de septiembre para cada una de las prestaciones sociales. En el caso de los jubilados, aquellos que menos cobran, vienen acompañados de un importante extra, acreditado por el gobierno de Javier Milei.

Teniendo en cuenta el aumento, los montos que está acreditando ANSES para jubilados durante septiembre, son los siguientes:

Jubilados con mínima: $320.277,17.

Bono: $70.000

Jubilados que cobran la máxima: $2.155.162,17

ANSES ya está pagando los haberes de septiembre desde el pasado 8 del mes, comenzando con los jubilados que reciben la mínima. Las acreditaciones continuarán de la siguiente manera:

Fechas de pago de Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

anses (6) De aquí a fin de año, los haberes de jubilados de ANSES llegará con un extra de 70 mil pesos.

Fechas de pago de Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

ANSES: importante cambio en el pago de jubilados en octubre

El gobierno de Javier Milei oficializó, a inicios del 2025, el calendario de pago completo de cada uno de los meses de ANSES para jubilados y pensionados, exclusivamente. El mes de octubre estaba definido, hasta un cambio dado a conocer recientemente.

De acuerdo al calendario de feriados nacionales, en octubre se celebra el Día de la Raza el día 12. A través del Boletín Nacional, el gobierno de Javier Milei dio a conocer que se trasladará al viernes 10 de octubre, medida que afecta directamente a ANSES por el pago a jubilados.

Teniendo en cuenta el cambio, ANSES deberá retrasar las fechas para los jubilados que cobran la mínima, quedando el calendario de octubre de la siguiente manera:

auh, anses El cambio se da sobre el feriado del 12 de octubre, por decisión del gobierno de Javier Milei.

Documentos terminados en 0, a partir del día 8 de octubre de 2025

Documentos terminados en 1, a partir del día 9 de octubre de 2025

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de octubre de 2025

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de octubre de 2025

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de octubre de 2025

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de octubre de 2025

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de octubre de 2025

Documentos terminados en 7, a partir del día 20de octubre de 2025

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de octubre de 2025

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de octubre de 2025

