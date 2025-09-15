Cornejo celebró el Presupuesto 2026 de Milei y pidió un "voto de confianza" para el 26 de octubre

En su posteo, reafirmó su colaboración "para consolidar una economía sana que deje atrás los traumas generados por el populismo, dando origen a una nueva etapa donde el esfuerzo de los argentinos sea proporcional a la esperanza y a los resultados que merece nuestro pueblo".

"Por eso considero indispensable que el próximo 26 de octubre la gestión nacional reciba un voto de confianza que despeje dudas y abra las puertas a un futuro más próspero", cerró Cornejo.

El mensaje de Hebe Casado: "No queremos retroceder"

La vicegobernadora Hebe Casado, que ha expresado numerosas veces su apoyo a la gestión nacional, también se hizo eco del discurso del presidente Milei. En sus redes sociales aseguró que "no queremos retroceder al desastre que dejaron Alberto, Cristina y Massa".

Pero advirtió que para eso "necesitamos consensos y que no existan dudas de ningún tipo".

hebe casado La vicegobernadora Hebe Casado. Foto: Senado de Mendoza

"La Argentina no puede perder otra oportunidad y eso depende de las decisiones correctas de Javier Milei", resaltó.

En la misma sintonía, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, muy cercana a la vicegobernadora, destacó que el jefe de Estado "escuchó el mensaje" de la sociedad luego de la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires.

"Creo que es un punto muy importante que cada familia argentina sienta que el Presidente los escucha, los ve, los siente. Que el gobierno los escucha", afirmó en diálogo con TN.

Kicillof y Sagasti las voces en contra al discurso de Milei

Como era de esperarse, el peronismo salió al cruce del discurso del mandatario nacional. Sagasti dijo que "Milei promete magros aumentos" y destacó que "son para el año que viene y de acuerdo a la inflación proyectada".

"Además dice que lo peor ya pasó. Todo muy 2018... pero seguro que esta vez sale bien", ironizó.

En tanto, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de "disco rayado" el discurso del jefe de Estado. "La economía está mucho peor desde que llegó Milei", lanzó al ser entrevistado por el periodista Carlos Pagni en La Nación +.

Respecto al Presupuesto 2026, el mandatario se mostró escéptico y dijo que "duda de que se recupere lo que les sacó a los jubilados", a la vez que calificó de "muy insuficiente" el incremento anunciado para el sector pasivo.

Finalmente, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Kicillof hizo un llamado a las urnas como herramienta para cambiar el rumbo.

“El voto sirve. Hay que ir a votar para que Milei corrija el rumbo. Hay problemas graves. Comercios y empresas cerrados por todos lados”, sentenció.