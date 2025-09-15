shell.webp Ponen en venta las estaciones de servicio de Shell en Argentina

El gigante de la nafta y el combustible que puso en venta sus estaciones de servicio

Según los números de la empresa, además de la refinería, también hay una fábrica de lubricantes, alrededor de 700 estaciones de servicio y otros bienes, los que serían incluidos en la operación de venta de Shell. Asimismo, en Brasil, son cerca de 6.200 estaciones las que operan bajo la bandera de Shell.

"Antes de abrir una convocatoria más formal, Raízen mantuvo conversaciones bilaterales con la petrolera estatal de Arabia Saudita, Saudi Aramco, pero las negociaciones no prosperaron", indicó el sitio brasileño O Estado do São Paulo (Estadão), hace unas semanas.

"La expectación ante el resultado de las elecciones legislativas de octubre podría retrasar el proceso. Sin embargo, las elecciones no se consideran un impedimento, ya que los activos de Raízen se consideran económicamente relevantes, incluso en un escenario más turbulento", añadió el sitio digital.

Nafta Estacion Shell.jpg Shell vende sus estaciones de servicio

Raízen es parte de una sociedad integrada por la europea Shell como por la brasileña Cosan e ingresó a esta unión de empresas en el 2018. Si bien, la operación ha dado sus dividendos, la operación argentina, según el sitio brasileños, aporta pocas sinergias al negocio de producción y distribución de combustibles en Brasil, donde está la mayor parte de la operación de la empresa.

Además, se calcula que en Argentina, la operación incluye a miles de trabajadores, que en su mayoría no se verían afectados en caso de que se mantenga la operación al 100% por los nuevos y futuros dueños del negocio de Shell en el país.