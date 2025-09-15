Lo cierto es que en medio de la abrumadora hegemonía europea, el Aove de la almazara de Rodeo del Medio se coló entre los aceites de oliva de España (12 dentro del Top 15 del ranking) y en menor medida los italianos.

image Los licenciados Toujas y Arrigo, responsables de la producción de la almazara y la elaboración del aceite de oliva de la Obra Don Bosco Foto: Gentileza Obra Don Bosco

Un aceite de oliva "bendecido"

El reconocimiento llega en un año especial. Es que, por un lado, la obra salesiana de Don Bosco cumple 60 años, y por otro, la almazara llegó a los 92, desde que comenzó a producir allá por 1933.

La interacción entre la facultad y la almazara es permanente. De hecho, allí realizan sus prácticas los futuros licenciados como Arrigo, hoy jefe de planta y parte del equipo de producción junto a Toujas (ver foto).

El trabajo se refleja en un aceite, según la experta, con armonía, complejidad aromática y sabor frutado, cualidades con las que escaló posiciones hasta llegar a ser el mejor aceite de oliva argentino (y latinoamericano) del mundo.

"Nos propusimos visibilizar todo lo bueno que se hace en la obra, y eso implica participar en los concursos más importantes. Al principio no ganamos, pero fuimos perfeccionando el proceso aggiornándonos a las nuevas tecnologías", acotó.

Sin embargo, de las 60 toneladas anuales que es la máxima capacidad de almacenamiento de la planta 95% se vende en el mercado interno, y solo 5% va a la exportación. Se vende a través de los canales y almacenes de la Obra Don Bosco.

image El aceite de oliva Almazara Obra Don Bosco. Foto: Gentileza Obra Don Bosco

Producir más, el objetivo

El auspicioso presente que trae el mejor posicionamiento en el ranking empuja la decisión de crecer.

Al respecto, Toujas dijo: "Tenemos más capacidad de elaboración que de almacenamiento. Por eso encaramos un proyecto para ampliar el volumen de recepción y molienda a mediano plazo".

Los responsables del equipo aseguran que en las últimas 7 temporadas lograron un crecimiento sostenido tanto en cantidad como en calidad del premiado aceite de oliva.

Ahora, con el crecimiento de las ventas el emprendimiento enfrenta un desafío: superar los quiebres de stock.

"La necesidad es enlazar una temporada con la otra, de ahí el proyecto de incrementar la recepción de materia prima", aseguró la asesora acerca del propósito de pasar de 250 toneladas anuales a 500 en el próximo tiempo.