Ambos aceites contienen antioxidantes que protegen contra los radicales libres y la inflamación, y el aceite de oliva, en particular, es muy rico en compuestos fenólicos, lo que ayuda por ejemplo a retener la hidratación.
La combinación del aceite de oliva y el coco puede usarse como mascarilla para hidratar y fortalecer cabellos secos y dañados, y calmar la irritación del cuero cabelludo, por nombrar algunos de sus tantos beneficios.
beneficios, mezcla
El aceite de coco, como también el aceite de oliva, tienen propiedades hidratantes
En concreto, esta mezcla potencia los beneficios individuales de cada aceite, creando un producto más completo para nutrir e hidratar la piel y el cabello. Se recomienda una proporción de una parte de aceite de coco por una de aceite de oliva.
Cómo mezclar el aceite de oliva y coco para obtener beneficios
- Proporción: usa una parte de aceite de coco por una de aceite de oliva para un tratamiento capilar completo.
- Aplicación: calienta ligeramente la mezcla y aplícala en el cabello.
- Tiempo de actuación: envuelve el cabello con una bolsa de plástico y cúbrelo con una toalla por unos 45 minutos.
- Lavado: lava el cabello con champú para retirar el aceite.
- Proporción: una cucharada de aceite de coco y media de aceite de oliva es una buena proporción para una mascarilla facial.
- Aplicación: aplica la mezcla en tu rostro.
- Tiempo de actuación: deja que se absorba por unos 30 minutos.
- Retiro: retira con agua tibia.