La mezcla en cuestión potencia los beneficios particulares de cada aceite

La mezcla en cuestión potencia los beneficios particulares de cada aceite

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son el aceite de oliva y el coco, ya que ambos cuentan con propiedades beneficiosas en múltiples sentidos, aunque lo cierto es que deben ser usados con moderación.

En concreto, los beneficios de usar la mezcla entre la el coco y el aceite de oliva se dan en el ámbito de la belleza, más precisamente en zonas como la piel y el cabello.

mezcla, beneficios
La mezcla mencionada puede ser altamente beneficiosa para la salud de tu piel y cabello

La mezcla mencionada puede ser altamente beneficiosa para la salud de tu piel y cabello

Por qué se recomienda mezclar aceite de oliva y coco

La mezcla de aceite de oliva y coco se usa principalmente para aprovechar sus propiedades hidratantes, antioxidantes y antiinflamatorias, logrando una hidratación intensa y una mayor protección para la piel y el cabello.

Ambos aceites contienen antioxidantes que protegen contra los radicales libres y la inflamación, y el aceite de oliva, en particular, es muy rico en compuestos fenólicos, lo que ayuda por ejemplo a retener la hidratación.

La combinación del aceite de oliva y el coco puede usarse como mascarilla para hidratar y fortalecer cabellos secos y dañados, y calmar la irritación del cuero cabelludo, por nombrar algunos de sus tantos beneficios.

beneficios, mezcla
El aceite de coco, como también el aceite de oliva, tienen propiedades hidratantes

El aceite de coco, como también el aceite de oliva, tienen propiedades hidratantes

En concreto, esta mezcla potencia los beneficios individuales de cada aceite, creando un producto más completo para nutrir e hidratar la piel y el cabello. Se recomienda una proporción de una parte de aceite de coco por una de aceite de oliva.

Cómo mezclar el aceite de oliva y coco para obtener beneficios

  • Mezcla para el cabello
  1. Proporción: usa una parte de aceite de coco por una de aceite de oliva para un tratamiento capilar completo.
  2. Aplicación: calienta ligeramente la mezcla y aplícala en el cabello.
  3. Tiempo de actuación: envuelve el cabello con una bolsa de plástico y cúbrelo con una toalla por unos 45 minutos.
  4. Lavado: lava el cabello con champú para retirar el aceite.
  • Mezcla para la piel
  1. Proporción: una cucharada de aceite de coco y media de aceite de oliva es una buena proporción para una mascarilla facial.
  2. Aplicación: aplica la mezcla en tu rostro.
  3. Tiempo de actuación: deja que se absorba por unos 30 minutos.
  4. Retiro: retira con agua tibia.

Temas relacionados:

Te puede interesar