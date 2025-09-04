Inicio Sociedad Aceite de oliva
Cómo usar el aceite de oliva y el limón para darle brillo a los muebles de madera: el truco que no falla

Si tenés muebles de madera sin brillo y apagados, probá este truco infalible usando el aceite de oliva como reparador natural para que brillen como nunca

Martina Baiardi
A menudo nos encontramos con muebles de madera que tienen defectos por su uso, como por ejemplo la falta de brillo o los rayones. Una de las soluciones para acabar con lo opaco, sin vida, puede ser utilizar cera, pero hay un truco más original y natural: usar aceite de oliva y limón.

Los muebles de madera son piezas que nunca pasan de moda, pero con el tiempo pueden perder su brillo natural debido al polvo, la humedad o el simple desgaste del uso diario. En lugar de gastar dinero en productos químicos costosos, podés aplicar este truco casero que no falla.

El truco natural para que la madera luzca como nueva: el aceite de oliva

¿Te has preguntado cómo recuperar el brillo natural de tus muebles y mantenerlos impecables durante más tiempo? Si es así, estás en el lugar indicado. La madera, además de ser elegante y atemporal, requiere un cuidado especial para conservar su belleza y resistencia. Por eso, hoy te contamos la mejor técnica para dejar brillante tus muebles, utilizando productos naturales. ¡Descubre cómo devolverles vida y hacer que luzcan como nuevos!

madera sin brillo
Con el tiempo, los usos y el poco cuidado, los muebles de madera pierden su belleza y aparecen los rayones o pierden su brillo.

El aceite de oliva actúa como hidratante y protector de la madera, evitando que se reseque o se agriete. Por su parte, el limón funciona como desinfectante y ayuda a eliminar la suciedad superficial, además de aportar un aroma fresco. Al combinar estos dos ingredientes, se obtiene un abrillantador casero que realza el color de la madera y le devuelve su aspecto reluciente.

Para poner el truco en práctica, debes seguir estos cuatro pasos:

  1. Antes que nada, tenés que sacar con un paño de microfibra los restos de polvo para que no se raye la madera
  2. En un recipiente pequeño, mezcla media taza de aceite de oliva con el jugo de medio limón fresco.
  3. Remueve bien hasta lograr una emulsión homogénea.
  4. Moja un paño de algodón suave en la mezcla y escurrí el exceso.
  5. Aplica con movimientos circulares sobre la superficie de madera.
  6. Deja reposar unos minutos y luego saca brillo con un paño limpio y seco.

Beneficios de este truco y algunos consejos prácticos

madera con brillo gracias al aceite de oliva
Gracias a la textura del aceite de oliva, este truco es real y por super efectivo: tus muebles quedarán como recién comprados.

  • La madera es porosa: el aceite la nutre y realza su tono natural.
  • El pulido cierra el poro superficial y devuelve el brillo satinado.
  • El limón ayuda a limpiar suavemente y neutraliza olores.
  • Es una opción natural y respetuosa con tus muebles.
  • Prueba la mezcla primero en una zona poco visible para asegurarte de que el acabado sea el esperado.
  • Evita usar este truco en maderas sin tratar o barnizadas en exceso.
  • Repetí el proceso una vez al mes para mantener los muebles hidratados y brillantes.

Este truco casero, transmitido de generación en generación, es uno de los favoritos porque combina ingredientes accesibles, económicos y 100% naturales. Si querés que tus muebles de madera luzcan radiantes sin recurrir a productos industriales, el aceite de oliva y el limón son la fórmula perfecta.

