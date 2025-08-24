Cómo usar la nuez para borrar rayones en los muebles de madera: el truco que no falla

Los muebles de madera son elegantes, duraderos y aportan calidez a cualquier hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo es común que aparezcan rayones y marcas superficiales que afectan su estética. La buena noticia es que existe un truco casero que casi nadie conoce y es usar la nuez para reparar los rayones en la madera.
La nuez es un fruto seco con aceites naturales y pigmentos que, al frotarse sobre la madera, logran rellenar y disimular los rayones de forma efectiva. Su textura ayuda a pulir suavemente, mientras que sus aceites penetran en la superficie, devolviendo el brillo y el color original.
Para acabar con esas rayas bastará con frotar con una nuez(sin cáscara) sobre ellas y observar cómo rápidamente la superficie deteriorada adquiere la misma tonalidad que el resto. No es aseguro que este sistema funcione con todos los rayones que tengá, pero sin duda, con lo sencillo que es, merece la pena intentarlo.
Para eso, debes seguir estos cuatro pasos:
El resultado es casi inmediato: el rayón se disimula y la madera recupera su aspecto uniforme.
Luego de este truco, en pocos minutos, tus muebles lucirán como nuevos sin necesidad de gastar en costosos productos químicos.