Cómo usar la nuez para borrar rayones en los muebles de madera: el truco que no falla

Para acabar con esas rayas bastará con frotar con una nuez(sin cáscara) sobre ellas y observar cómo rápidamente la superficie deteriorada adquiere la misma tonalidad que el resto. No es aseguro que este sistema funcione con todos los rayones que tengá, pero sin duda, con lo sencillo que es, merece la pena intentarlo.

Para eso, debes seguir estos cuatro pasos:

Conseguí una nuez entera y pártela al medio. Frota la parte interna de la nuez (la semilla) directamente sobre el rayón, haciendo movimientos circulares. Deja que los aceites naturales de la nuez se absorban durante unos minutos. Con un paño de algodón o microfibra, frotar la superficie para pulir y retirar el exceso.

El resultado es casi inmediato: el rayón se disimula y la madera recupera su aspecto uniforme.

Beneficios de este truco

Es natural y económico, ya que solo requiere nueces .

, al contrario, la nutre gracias a sus aceites. Es un truco rápido y eficaz, perfecto para emergencias antes de una visita o evento.

Luego de este truco, en pocos minutos, tus muebles lucirán como nuevos sin necesidad de gastar en costosos productos químicos.