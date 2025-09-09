El aceite de oliva puede, entre otros beneficios, penetrar en las capas de la piel, retener la humedad en la misma, y mantenerla tensa y brillante.
Además de esto, también ayuda a combatir los radicales libres, previniendo el daño y el envejecimiento prematuro de la piel, creando una barrera protectora contra los diferentes agentes externos.
aceite de oliva, beneficios
El aceite de oliva puede ser utilizado en el lavado de manos
Como si fuera poco, el aceite de oliva es una alternativa natural y suave a los productos de limpieza químicos, que en algunas ocasiones pueden ser contraproducentes.
Cómo lavarse las manos con aceite de oliva para obtener beneficios
- Lava tus manos: comienza lavando tus manos con agua tibia y un jabón suave para limpiarlas de cualquier suciedad.
- Sécalas bien: seca tus manos completamente con una toalla limpia.
- Aplica el aceite: vierte una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra en tus manos.
- Masajea suavemente: frota el aceite sobre la piel de tus manos, prestando especial atención a las zonas más secas y agrietadas.
- Deja actuar: deja que el aceite actúe durante al menos 30 minutos. Para una hidratación más intensa, puedes dejarlo actuar toda la noche.
- Enjuaga y aplica crema (opcional): después del tiempo de actuación, enjuaga tus manos con agua tibia y jabón. Para potenciar la hidratación, aplica una crema hidratante después.