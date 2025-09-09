El aceite de oliva es un elemento que puede ser beneficioso para el lavado de manos, y sobre todo para la piel, debido a sus propiedades antiinflamatorias, calmantes y antisépticas.

lavado de manos agua.jpg El lavado de manos ha evolucionado con el paso del tiempo.

Por qué se recomienda lavarse las manos con aceite de oliva

Se recomienda lavarse las manos con aceite de oliva principalmente por sus propiedades hidratantes y nutritivas, gracias a su alto contenido de ácidos grasos, vitaminas (como la E) y antioxidantes que dejan la piel suave y flexible.