Habló la mamá del nene que llevó un cuchillo a la escuela: "Tengo miedo de que se haga daño"

escuela galileo vitali la paz La mamá del nene que fue encontrado con un cuchillo en la escuela dio su versión de los hechos y pidió ayuda. Foto: Archivo

Desde la DGE confirmaron que el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) trabaja en el seguimiento del hecho, que recién trascendió el viernes de la semana pasada, luego del caso de la alumna atrincherada de 14 años, que también sucedió en La Paz.

Crisis y temor en la escuela

La primera información oficial que surgió sobre el hecho en la escuela Galileo Vitali no coincide con la aportada por la madre del niño.

Según señalaron desde la comisaría Nº 22, se tomó conocimiento del caso a raíz de un llamado al 911. La directora de la escuela manifestó que le dieron aviso de que un alumno de primer año tenía un cuchillo en la cintura. Al ser consultado, “él dijo que lo usaba para protegerse”, indicaron en el parte policial.

El cuchillo, que fue entregado en forma voluntaria a la docente, era artesanal, con una hoja de unos 15 centímetros, el cabo blanco y la vaina marrón.

Sin embargo, la mamá del chico contó que la historia va mucho más allá de ese episodio concreto: “Mi hijo sufre bullying, tuvo una crisis y lo internaron en el Hospital Notti. Desde ese momento, no es vida lo que le pasa”.

Según dijo en declaraciones a Canal 7, la situación sigue complicada y el niño está en tratamiento psicológico: “No sabe todo lo que hemos pasado con él. Lo esposaron, lo durmieron en el hospital y después de las vacaciones de invierno, no me lo querían recibir en la escuela”.

La mujer reclamó por ayuda y solución. “Mi hijo no va a la escuela desde la semana pasada y siguen los maltratos hacia él. Va a perder el año y tengo miedo de que se haga daño a sí mismo”.