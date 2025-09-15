Alerta meteorológica de 48 horas por lluvias de hasta 50 mm y nieve en altura

mapa_alertas - 2025-09-15T084728.003 Esta zona se encuentra en alerta dos días seguidos

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en la provincia de Chubut dos días seguidos. El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

lluvias mendoza Toma las medidas necesarias para cuidarte Foto: Nicolás Rios/Diario UNO