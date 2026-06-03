Detuvieron a un primo de los hermanos Félix que les exigía $10 millones para no difundir falsos videos

Omar y Emir Félix.jpg Los hermanos Omar y Emir Félix denunciaron penalmente a un primo que intentaba extorsionarlos exigiéndoles $10 millones para no difundir falsos videos comprometedores. Foto: archivo

Pero esa seguidilla de intentos de extorsión se agravó aún más la semana pasada, cuando David Nilo Félix -hoy detenido e imputado- se encargó de hacerles llegar un amenaza contundente: les pedía $10 millones a cambio de no difundir un video en el que se vería a una mujer contando situaciones de tinte sexual.

La amenaza no terminaba ahí, ese familiar de los Félix aseguró tener otras tantas mujeres dispuestas a que las filmara contando lo que él les dijera.

Es claro que el hombre no sólo habría buscado el pago de enormes sumas de dinero, sino que tenía claro que difundir esos montajes podría impactar en la imagen política del intendente sanrafaelino y su hermano, hoy diputado nacional. Y sobre eso montaba sus chantajes.

Eso motivó que el viernes pasado, el también presidente del PJ local, Emir Félix asesorado por sus abogados acudiera a radicar la denuncia contra su primo lejano.

La detención y las pruebas en contra del primo de los hermanos Félix

Esa denuncia fue lo que terminó por acelerar la detención de David Nilo Félix, quien fue arrestado e imputado en la noche de este martes en San Rafael.

Con él arrestaron también a dos mujeres, una de las cuales aparecía en el citado video, y a su hija. Al parecer la protagonista del falso video estaba en libertad condicional y tenía varias causas en su contra.

En una situación similar se encontraba el presunto autor de las extorsiones, quien acumularía varias denuncias de casos de violencia de género.

La causa quedó en manos del fiscal Javier Giaroli, quien ahora está abocado a investigar si el imputado lideraba una banda dedicada a exigir dinero para no divulgar falsos videos comprometedores.