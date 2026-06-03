Detuvieron a un primo de los hermanos Félix que les exigía $10 millones para no difundir falsos videos

Los intentos de extorsión no eran nuevos. Desde hace más de un año los hermanos Omar y Emir Félix venían soportando varias amenazas de un primo lejano, quien a través de otros familiares o allegados les exigía abultadas sumas de dinero a cambio de no difundir falsos videos que él mismo habría armado.
Es más hace un año se habría presentado en la casa de Omar amenazándolo con dispararle si no accedía a las extorsiones que él enviaba. Ese hecho generó que el intendente de San Rafael lo denunciara penalmente.
Al parecer los hermanos Félix y su entorno tenían algunas contemplaciones con ese primo lejano porque sabían que el hombre padecía graves problemas de adicciones. Si bien no tenían relación con ese familiar, sí los unía una relación laboral con una hermana del hombre, una ingeniera que trabaja con ellos desde hace tiempo.
Pero esa seguidilla de intentos de extorsión se agravó aún más la semana pasada, cuando David Nilo Félix -hoy detenido e imputado- se encargó de hacerles llegar un amenaza contundente: les pedía $10 millones a cambio de no difundir un video en el que se vería a una mujer contando situaciones de tinte sexual.
La amenaza no terminaba ahí, ese familiar de los Félix aseguró tener otras tantas mujeres dispuestas a que las filmara contando lo que él les dijera.
Es claro que el hombre no sólo habría buscado el pago de enormes sumas de dinero, sino que tenía claro que difundir esos montajes podría impactar en la imagen política del intendente sanrafaelino y su hermano, hoy diputado nacional. Y sobre eso montaba sus chantajes.
Eso motivó que el viernes pasado, el también presidente del PJ local, Emir Félix asesorado por sus abogados acudiera a radicar la denuncia contra su primo lejano.
La detención y las pruebas en contra del primo de los hermanos Félix
Esa denuncia fue lo que terminó por acelerar la detención de David Nilo Félix, quien fue arrestado e imputado en la noche de este martes en San Rafael.
Con él arrestaron también a dos mujeres, una de las cuales aparecía en el citado video, y a su hija. Al parecer la protagonista del falso video estaba en libertad condicional y tenía varias causas en su contra.
En una situación similar se encontraba el presunto autor de las extorsiones, quien acumularía varias denuncias de casos de violencia de género.
La causa quedó en manos del fiscal Javier Giaroli, quien ahora está abocado a investigar si el imputado lideraba una banda dedicada a exigir dinero para no divulgar falsos videos comprometedores.