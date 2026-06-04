El sábado 6 de junio a las 21.30 estrena la obra "Delirio a dúo" de Eugène Ionesco. La cita es en el Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad) y las entradas están a la venta a través de EntradaWeb.
Estreno: "Delirio a dúo" de Eugène Ionesco llega al Teatro Cajamarca
El grupo Cajamarca se une al proyecto de investigación Proyecto LIMA (FAD-UNCUYO) para traer por primera vez a la provincia un clásico del teatro del absurdo. Una propuesta que mixtura humor patético, intensidad y una fuerte crítica social.
Sobre la obra
La pieza funciona como un espejo grotesco de la sociedad al contraponer una disputa conyugal ridícula con el horror destructivo de una guerra exterior, dejando en evidencia la indiferencia social frente a la tragedia colectiva.
Este "Delirio" sumerge al espectador en la intimidad de una pareja atrapada entre el caos exterior y su propio infierno. Una convivencia delirante en la que cualquier tema es un buen motivo de conflicto para camuflar lo verdaderamente importante.
Ficha Técnica y Elenco
- Actuaciones: Lisette Velázquez, Nicolás Gómez y Antonella Magni.
- Dirección General y Producción General: Víctor Arrojo.
- Asistencia de Dirección y Producción: Antonella Magni.
- Dirección Coreográfica: Federico Pérez Gelardi.
- Música Original: Sergio Aballay.
- Diseño Escenográfico: Majo Delgado y Víctor Arrojo.
- Diseño Lumínico, Vestuario y Maquillaje: Majo Delgado.
- Asistencia Técnica: Álvaro Maíz Moles y Luna Navarro.
Advertencia técnica: se informa al público que el espectáculo presenta efectos con máquina de humo y juegos de luces intensos.