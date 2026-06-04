Estreno: "Delirio a dúo" de Eugène Ionesco llega al Teatro Cajamarca

Este "Delirio" sumerge al espectador en la intimidad de una pareja atrapada entre el caos exterior y su propio infierno. Una convivencia delirante en la que cualquier tema es un buen motivo de conflicto para camuflar lo verdaderamente importante.

Teatro Cajamarca

Ficha Técnica y Elenco

Actuaciones: Lisette Velázquez, Nicolás Gómez y Antonella Magni.

Dirección General y Producción General: Víctor Arrojo.

Asistencia de Dirección y Producción: Antonella Magni.

Dirección Coreográfica: Federico Pérez Gelardi.

Música Original: Sergio Aballay.

Diseño Escenográfico: Majo Delgado y Víctor Arrojo.

Diseño Lumínico, Vestuario y Maquillaje: Majo Delgado.

Asistencia Técnica: Álvaro Maíz Moles y Luna Navarro.

Advertencia técnica: se informa al público que el espectáculo presenta efectos con máquina de humo y juegos de luces intensos.