Solo asistieron 55 chicos a la escuela de La Paz donde una alumna llevó un arma, disparó y se atrincheró

alumna atrincherada la paz La alumna de 14 años se atrincheró con un arma durante 5 horas en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz.

Cómo trabajará la DGE en la escuela Marcelino Blanco

La directora de la escuela, Adriana Rosales, habló con Canal 7 y contó que recibió a las familias junto a Mariana Vanín, delegada de la DGE en el Este, y Verónica Álvarez Ocampo, de la Dirección de Infancias, Adolescencias y Juventudes.

Rosales reconoció que la baja concurrencia de estudiantes la sorprendió pero dijo comprender el temor de los padres y madres. “Invitamos a todos a participar y a sacarse las dudas, sabemos que será un trabajo largo con esta comunidad”, expresó.

Vanín explicó que las jornadas de reflexión se desarrollan en grupos reducidos, con instancias de escucha activa para identificar temores y necesidades de cada familia. Recién después se definirán las estrategias para abordar las problemáticas que surjan. Debido a la magnitud del impacto, estos espacios continuarán durante la semana próxima.

Estuvo internada en shock la profesora de La Paz por quien pedía la alumna armada y atrincherada. Horas de gran tensión se vivieron en la escuela de La Paz, donde el miércoles se evacuaron a casi 200 personas entre alumnos y docentes. Foto: Nicolas Rios/Diario UNO

Qué se sabe de la alumna que fue armada a la escuela

Sobre la situación de la alumna de 14 años, no trascendieron demasiados datos y las autoridades de la DGE que participaron de la nota con Canal 7, lo dejaron en claro en varias oportunidades: si los tuvieran, tampoco los podrían contar por orden judicial.

De todas maneras, la directora manifestó que mantuvo un breve contacto con los padres de la chica, quien permanece internada en el hospital Notti bajo tratamiento.

Tampoco se definió qué ocurrirá con su trayectoria escolar. "Por el momento estamos abocados a los alumnos y sus familias, a llevarles tranquilidad”, enfatizó Rosales.

Solidaridad con la profesora a la que la alumna buscaba

La directora de la escuela expresó su preocupación por la docente Raquel, a quien la alumna nombraba mientras se mantuvo atrincherada.

“La situación me asombra y me angustia. Es una excelente persona y docente, hace años que la conozco”, dijo.

Según trascendió, la profesora debió ser internada tras sufrir una descompensación vinculada al traumático episodio.

nena la paz atrincherada escuela Marcelino Blanco La comunidad de La Paz aún está muy conmocionada por el traumático episodio que se vivió en la escuela Marcelino Blanco. Foto: Nicolas Rios/Diario UNO

Proponen trabajar el tema de los vínculos en toda la provincia

Verónica Álvarez Ocampo, titular del área de Infancias, Adolescencias y Juventudes, anticipó que se pondrán en marcha acciones específicas en La Paz y en toda Mendoza.

Entre ellas, el programa "Valorando a la Familia”, vigente desde 2016, que apunta a fortalecer la crianza responsable, los límites y la comunicación asertiva.

Además, se implementará el plan itinerante de arte terapéutico "Horizonte Joven”, con sede en Maipú, pero que iniciará su recorrido en la comunidad educativa de la escuela Marcelino Blanco. "Queremos escuchar lo que chicos y adultos tengan para decir y acompañarlos en este proceso”, subrayó.