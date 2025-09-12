La línea 148 recibió más de 200 llamados por bullying en lo que va del año

Desde el Ministerio de Educación aclararon que el bullying como tal existe, pero "no constituye la problemática más extendida en nuestras escuelas". En cambio, sí lo son cuestiones como dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y ausentismo.

En total, la DGE, a través de la Dirección de Acompañamiento Escolar, ha intervenido en más de 13.000 ocasiones, de las cuales 55 estuvieron vinculadas a situaciones de acoso entre pares, principalmente en primaria y en los primeros años de secundaria, según datos oficiales.

¿Cómo interviene la DGE?

El Gobierno ofrece la línea telefónica 148 que cuenta con nueve opciones para consultar. Entre ellas está la cuarta opción, dirigida a madres y padres de alumnos para realizar trámites de nivel primario y secundario, denuncias por bullying y otras consultas.

Según explicaron desde la DGE, las operadoras, cuando reciben el llamado, realizan una primera categorización de la situación según el nivel de prioridad, que puede ser muy alta, alta, media y baja, de acuerdo a la gravedad y urgencia del caso.

Bullying o acoso escolar.jpg Bullying en las escuelas.

Los casos de prioridad muy alta, como violencia severa o riesgo, requieren intervención inmediata y son derivados directamente al equipo técnico central.

Los casos de prioridad alta y media, que implican hostigamiento o malestar emocional sostenido, reciben seguimiento coordinado con equipos territoriales.

Los casos de prioridad baja, aunque menos graves, también son atendidos. Se registra la información en el Sistema de Gestión Educativa Integral y se realiza un seguimiento semanal o quincenal hasta la resolución del caso.

En cada uno de ellos, la carátula es "posible caso de bullying". Después, los profesionales que intervienen definen si corresponde bullying o no, porque hay una diferencia entre un acoso, que puede darse en distintos ámbitos, y el bullying, que se da en un contexto escolar y con otras características. Por ejemplo, que sea repetitivo, que exista un desequilibrio de poder entre agresor y víctima, y puede manifestarse de forma física, verbal, psicológica o cibernética.

Incluso existe el cyberbullying, que se realiza a través de medios digitales como Internet, redes sociales, teléfonos móviles, videojuegos online y otras tecnologías. Básicamente, consiste en el uso de estas plataformas para molestar, humillar, amenazar o acosar a una persona o grupo de personas de manera repetida y con intención de causar daño psicológico o emocional.

La jornada de reflexión por el caso de la alumna que entró armada a una escuela

Luego de la jornada caótica que se vivió en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, la DGE preparó una jornada de reflexión para este viernes. Además, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, informó que se reforzará la atención psicológica en esa institución para los alumnos y las familias que lo requieran.

Allí participarán alumnos, docentes y familias, con el acompañamiento de equipos técnicos de la DGE.

nena la paz atrincherada escuela Marcelino Blanco 1c Escuela Marcelino Blanco, de La Paz. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

"Queremos trabajar en las acciones que eviten que estas situaciones vuelvan a suceder. Es un hecho inédito en Mendoza y nos tiene que llamar a la reflexión", afirmó el funcionario.

En el resto de las escuelas de la provincia, las instituciones tienen previstos abordajes habituales de estas problemáticas adolescentes de aquí hasta fin de año.

El Gobierno quiere hacer corresponsables a los padres por situaciones de bullying

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, afirmó en una conferencia de prensa que presentarán un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional e incorporar sanciones a los padres de alumnos que ejerzan bullying.

Según explicó el ministro, "no es todo responsabilidad de la escuela; necesitamos también el compromiso de la primera educadora que es la familia”.

Daniela García, de la DGE, explicó que tendrán sanciones como trabajo comunitario, una pena pecuniaria o arresto en caso de que el padre o madre sancionado no cumpla con las dos primeras.

¿Qué pasó en una escuela de La Paz?

El caso generó fuerte conmoción no solo en la comunidad educativa de La Paz sino en todo el país. Una adolescente ingresó con un arma de fuego -una pistola 9 mm que sería de su padre comisario- a la escuela Marcelino Blanco, efectuó tres disparos y mantuvo en vilo a la institución durante cinco horas.

Uno de los tiros pasó cerca del pie de una preceptora y las fuerzas de seguridad lograron desarmarla después de una prolongada negociación. Luego, en compañía de su familia, la trasladaron a un hospital público para su tratamiento.

bullying1.jpg Bullying en las escuelas.

"Es la primera vez que sucede algo así en Mendoza y esperamos que no se repita nunca más", cerró el ministro, al tiempo que destacó la actuación del personal directivo, docente y no docente que siguió el protocolo previsto en estos casos.

¿Qué es la línea 148 y cómo utilizarla?

La línea 148 está habilitado para que los ciudadanos puedan tener contacto directo con el Estado de 8 a 17, de lunes a viernes. Esa vía telefónica reúne diferentes tipos servicios de atención ciudadana. La otra opción, en casos de bullying, es utilizar el formulario de la DGE.

centro de contacto ciudadano linea 148 Línea 148 de atención ciudadana.

Si bien no atiende urgencias ni emergencias -para eso está la línea 911, 144, en caso de violencia de género, y 102, en caso de maltrato o abuso infantil-, tiene varias opciones para recibir distintos tipos de ayuda, que son las siguientes: