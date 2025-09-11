Estuvo internada en shock la profesora de La Paz por quien pedía la alumna armada y atrincherada

La joven había quedado sola en todo la escuela Marcelino Blanco, la cual estaba rodeada por policías que intentaban hablar con ella para crear un vínculo, comprender la situación y lograr que dejara el arma de fuego.

escuela marcelino blanco la paz Los negociadores que llegaron hasta La Paz hicieron todo para que la adolescente soltara el arma de fuego. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Mientras, alumnos, docentes, preceptores y celadores fueron asistidos al Hospital Illia, a solo tres cuadras del colegio. Entre la gente que fue atendida en medio del caos estaba la profesora de matemáticas en un gran estado de conmoción y shock.

Dieron de alta a la profesora de La Paz

La mujer estuvo internada durante toda la tarde en el hospital donde además asistieron a muchos alumnos que fue evacuados del colegio por seguridad de todos, luego que la adolescente de 14 años disparó tres veces dentro del edificio.

La profesora de matemáticas estaba en un profundo estado de shock por lo ocurrido, además de la preocupación extra que le generó que la alumna expresara que quería verla.

Hospital Illia La Paz La profesora de matemáticas de La Paz estuvo internada en el Hospital Illia por un estado de shock profundo.

Mientras estuvo internada, fue acompañada por su familiares quienes la contuvieron tras el terror que se vivió en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz. Fue evaluada por diferentes especialistas y médicos, quienes coincidieron que estaba en condiciones de ser dada de alta para que regresar a su casa a descansar.

De todas formas, los médicos le dieron una serie de pautas a su familia y a ella ante cualquier eventualidad o situación. Les dijeron que un cambio brusco de ánimo que se saliera de control, o alguna manifestación fuera de lo común dentro de su casa era motivo suficiente para llevarla nuevamente al hospital.

Las autoridades del Hospital Illia señalaron que ante este evento del miércoles, desde este jueves y por unos días tendrán más personal del equipo de apoyo de la provincia para atender cualquier persona que haya estado en el colegio y que requiera atención, para darle un abordaje completo.

Qué pasó con la profesora de La Paz en el momento de los disparos

Muchos conocen a la profesora de matemáticas en La Paz, como vecina y como docente. La referencia que tienen de ella es que es exigente con los alumnos, pero buena docente.

En medio de la conmoción por la alumna que llevó un arma de fuego en la escuela Marcelino Blanco, se conocieron dos versiones sobre cómo salió la profesora del edificio.

Algunos chicos que estuvieron en el momento de los disparos y que luego fueron evacuados por la Policía, señalaron que la docente de matemáticas se había ido unos minutos antes, y ya no estaba en la escuela en ese momento.

Alumna atrincherada escuela La Paz Una estudiante de 14 años estuvo 5 horas atrincherada con un arma de fuego en una escuela de La Paz. Fuente: Fotocomposición Diario UNO

Detallaron que la misma joven preguntó dónde estaba dicha profesora, pero le dijeron que ya se había ido. Al enterarse de lo que pasaba, la mujer se habría acercado hasta el colegio para ver qué pasaba y al enterarse entró en shock.

Otra versión indicó que la profesora estaba dentro del colegio cuando la adolescente sacó el arma de fuego y disparó. En medio del caos, el miedo y la incertidumbre, le avisaron que la buscaba a ella. Ante el riesgo que esto implicaba para ella y su vida, se ocultó dentro de un aula, hasta que llegó la Policía y sacó a toda la gente del edificio.

De la forma que haya sido, y más allá de los rumores que se conocieron en La Paz desde la mañana del miércoles, todavía se desconoce la causa por la que preguntó por esta docente.