El padre de Agostina Vega aportó datos que la Justicia de Córdoba no puede ignorar

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Caso Agostina Vega: una denuncia con imprecisiones

“Hasta el martes a la mañana no se hacía foco en él como sospechoso. El foco estuvo puesto en una persona llamada Franco, que mencionó la madre”, detallaron los letrados. De acuerdo a esta versión, la denuncia original radicada por Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, desvió la atención de las autoridades hacia ese presunto joven, dilatando la búsqueda real. Barrelier recién apareció en el radar judicial el domingo por la tarde, pero introducido por la madre como "un buen amigo de la familia", por lo que solo fue citado como testigo.

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“El mismo martes fue que nosotros pedimos detención y allanamientos. Eso sucedió y lo tuvimos preso ese día. Pero ya era tarde, porque no se brindaron los datos. Si al primer momento nos hubiesen dicho todo, hoy quizás la historia sería otra”, lamentaron desde la querella.

En este sentido, las críticas de Gabriel Vega hacia su ex pareja fueron lapidarias. El hombre apoyó el pedido de sus abogados, quienes solicitaron al fiscal que la madre de Agostina Vega sea imputada.

“Cuando una denuncia es ambigua, no sabés para dónde encarar. Si vos tenés una pérdida de un hijo, tenés que decir todo desde un principio. Simple”, sentenció Vega, marcando una clara distancia: “No tengo relación con la madre, así que lo que ella diga o haga… Cada uno toma sus propias decisiones”.

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Caso Agostina Roma: “Este tipo no tenía que estar en la calle”

Con la voz quebrada por la bronca, el padre de la víctima del crimen también apuntó sus cañones contra el sistema judicial, específicamente contra el fiscal Iván Rodríguez, quien en mayo de 2025 había dejado en libertad a Barrelier tras el pago de una fianza en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad.

“No sé ni cómo llamarlo, no sé cómo describirlo. El psicópata enfermo... no tiene nombre”, expresó Vega sobre el asesino de su hija. “Este tipo no tenía que estar en la calle porque no estaba apto para la sociedad. No es normal que una persona secuestre a una mujer, la meta adentro de la casa, la tenga atada, desnuda, y esté en la calle a los veinte días”, denunció, exigiendo que el funcionario que lo liberó "rinda cuentas si corresponde".

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La sospecha de encubrimiento y el respaldo al fiscal Garzón

Lejos de creer que el caso está cerrado, la querella tiene la firme convicción de que hay más personas implicadas en el atroz crimen. “Esta persona no actuó sola y yo la voy a encontrar a esa persona”, prometió el padre de Agostina Vega, quien cuestionó por qué las personas que vivían en la misma casa que el detenido aún continúan en libertad.

Al respecto, los abogados adelantaron que pedirán formalmente la imputación por "encubrimiento" de Soledad, la mujer propietaria del auto Ford Ka que presuntamente fue utilizado por Barrelier para trasladar y descartar el cuerpo de la menor en el barrio Ampliación Ferreyra.

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A pesar de las duras críticas a la etapa inicial, tanto Vega como sus representantes legales expresaron su total apoyo a la labor del fiscal Raúl Garzón, quien actualmente lidera la instrucción. “Nos sentimos respaldados por el fiscal Garzón. Él me dijo: ‘Yo la voy a encontrar a tu hija’. Y la encontró”, destacó el padre.

Finalmente, la querella pidió respeto por la memoria de Agostina, exigiendo que se deje de hablar de su intimidad para no revictimizarla, y dejó un mensaje claro para apartar el caso de cualquier especulación partidaria: “Los políticos acá no tienen nada que ver. Nosotros queremos justicia por Agostina. Que no haya más Agostinas en el país”.