Relatos Salvajes en una carnicería: se peleó con un compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate

Pelea, mate, venenos y una intoxicación que derivó en escándalo e investigación

El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo, aunque tomó notoriedad pública en las últimas horas con la viralización del video. De acuerdo con la información difundida, el trabajador comenzó a sentirse mal pocos minutos después de consumir mate y fue trasladado de urgencia a un hospital.

Gracias a la rápida intervención médica, el hombre logró ser estabilizado tras sufrir un cuadro de intoxicación.

La denuncia fue presentada al día siguiente por la propietaria de la carnicería. A partir de esa presentación, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio de la acusada. Según informó El DoceTV, durante el procedimiento se secuestró una sustancia que sería la misma utilizada para contaminar el agua del termo.

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La investigación quedó bajo la órbita de la ayudante fiscal María Emilia Rabaglio, quien dispuso la detención de la mujer y la imputó por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa.

En ese contexto, los investigadores buscan determinar con precisión las circunstancias del hecho y confirmar si la sustancia incautada corresponde al veneno que habría provocado la intoxicación del trabajador.