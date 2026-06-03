Un grave episodio ocurrido en el sur de Córdoba, a lo "Relatos Salvajes", conmociona no solo a la provincia sino que todo el país lo sigue con atención. Es que realmente lo que pasó recuerda a la famosa película de Damián Szifron. Una mujer de 46 años fue detenida luego de ser acusada de colocar veneno para ratas en el mate de un compañero de trabajo, aparentemente como represalia por una acalorada discusión que habían mantenido momentos antes.
Relatos Salvajes en una carnicería: se peleó con un compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate
eUna empleada fue gravemente acusada. Tras una fuerte discusión decidió echar veneno para ratas en el mate de un compañero, que terminó internado
El caso salió a la luz tras la difusión de imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la carnicería donde trabajan. Según trascendió, la secuencia muestra a la empleada manipulando el termo con agua que utilizaba habitualmente el hombre, de 33 años.
Pelea, mate, venenos y una intoxicación que derivó en escándalo e investigación
El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo, aunque tomó notoriedad pública en las últimas horas con la viralización del video. De acuerdo con la información difundida, el trabajador comenzó a sentirse mal pocos minutos después de consumir mate y fue trasladado de urgencia a un hospital.
Gracias a la rápida intervención médica, el hombre logró ser estabilizado tras sufrir un cuadro de intoxicación.
La denuncia fue presentada al día siguiente por la propietaria de la carnicería. A partir de esa presentación, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio de la acusada. Según informó El DoceTV, durante el procedimiento se secuestró una sustancia que sería la misma utilizada para contaminar el agua del termo.
La investigación quedó bajo la órbita de la ayudante fiscal María Emilia Rabaglio, quien dispuso la detención de la mujer y la imputó por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa.
En ese contexto, los investigadores buscan determinar con precisión las circunstancias del hecho y confirmar si la sustancia incautada corresponde al veneno que habría provocado la intoxicación del trabajador.