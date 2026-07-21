Una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla y la Policía detuvo a su expareja, un hombre de 40 años que cumplía una condena condicional por violencia familiar.
Una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas por su expareja
Una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas por su expareja. El femicida cumplía una condena condicional por violencia familiar
El hecho ocurrió en una vivienda situada en la esquina de Echeverría e Independencia, en el barrio Santa María Oeste, donde, según la reconstrucción realizada por los investigadores, el presunto agresor y la víctima se reunieron para ver la final del Mundial 2026.
La pareja habría mantenido una discusión que derivó en un ataque con un cuchillo, mientras que la madre de la damnificada intentó detener al implicado y luego encontró muerta a su hija en la vía pública, según relató a las autoridades.
El acusado, identificado como Maximiliano Braudaco, se dio a la fuga y la Policía concretó el arresto a las pocas cuadras tras desplegar un operativo cerrojo.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de esa provincia, la Fiscalía de Instrucción número 2 de Cosquín caratuló el caso como homicidio calificado por femicidio, cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua, conforme a lo establecido por el artículo 80 del Código Penal.
Además, la mamá de Rocío Belén Gómez, la mujer asesinada, radicó una denuncia por violencia familiar contra Braudaco, quien fue condenado en 2025 y cumplía una sentencia condicional en ese domicilio.
La joven era mamá de tres niñas menores de edad y el crimen conmocionó a la localidad de Santa María de Punilla, ubicada en el departamento Punilla y a 42 kilómetros de Córdoba capital.
Fuente: noticiasargentinas.com
En pocas palabras
- Femicidio en Córdoba: Joven de 25 años fue asesinada a puñaladas por su expareja.
- Condena Previa: El agresor, de 40 años, cumplía condena condicional por violencia familiar.
- Hecho: Discusión durante una reunión derivó en el ataque fatal con un cuchillo.