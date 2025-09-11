Inicio Policiales La Paz
Parte médico

La alumna de 14 años de La Paz pasó bien la noche y está bajo tratamiento

La adolescente que fue con un arma de fuego a la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, permanece internada en el Hospital Notti. Sus padres están junto a ella

La joven de 14 años que llevó un arma y disparó dentro de su colegio pasó una buena noche en el Hospital Notti. Imagen ilustrativa.

La joven de 14 años que fue con un arma de fuego cargada a la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, permanece internada en el Hospital Notti, donde aseguraron que pasó la noche tranquila. Sus padres están junto a ella para acompañarla en todo el proceso, e indicaron que ya comenzó un tratamiento.

Los médicos del Hospital Notti emitieron un parte médico en la mañana de este jueves para dar a conocer cómo estuvo la adolescente de 14 años luego de haber estado atrincherada durante 5 horas con un arma de fuego en la escuela Marcelino Blanco, de donde es alumna de primer año de la secundaria.

Hospital Humberto Notti. (13).jpeg
Los médicos indicaron que la joven de La Paz comenzó un tratamiento y es abordada por diferentes especialistas. Imagen ilustrativa.

"La paciente se encuentra estable, en sala común y pasó bien la noche", señalaron los especialistas que tratan a la joven desde la tarde del miércoles, luego de la tensión extrema que vivió hasta que pudieron sacarla sana y salva del colegio.

Agregaron: "Está bajo tratamiento, evaluación y acompañamiento de los equipos médicos pediátricos y de salud mental" para abordar todas sus necesidades integralmente.

La adolescente que revolucionó La Paz

Pasadas las 9 del miércoles la escuela Marcelino Blanco se vio en una situación jamás pensada para ninguna autoridad, docente ni los mismos alumnos cuando vieron que una chica de 14 años caminaba por el pasillo con un arma de fuego en sus manos, la cual le había sacado a su padre, quien es policía de San Luis.

Un rápido operativo hizo que todos los chicos estuvieran a salvo, pero la alumna había quedado sola dentro del colegio con el arma en sus manos, y no encontraban la forma para que la entregara, para evitar que se hiciera daño, y para que dejara que la asistieran.

nena la paz atrincherada escuela Marcelino Blanco 1c
La escuela Marcelino Blanco, de La Paz, quedó conmocionada por la alumna que se atrincheró durante 5 horas con un arma de fuego en sus manos.

Hasta el momento no se conoce cuál fue el detonante que tuvo la joven para llegar a disparar tres veces el arma reglamentaria de su padre, pero pudo ser contenida y resguardada a tiempo.

Una vez que la sacaron de su escuela de La Paz, fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Notti, donde permanece internada en buen estado general.

