La alumna de 14 años de La Paz pasó bien la noche y está bajo tratamiento

Agregaron: "Está bajo tratamiento, evaluación y acompañamiento de los equipos médicos pediátricos y de salud mental" para abordar todas sus necesidades integralmente.

La adolescente que revolucionó La Paz

Pasadas las 9 del miércoles la escuela Marcelino Blanco se vio en una situación jamás pensada para ninguna autoridad, docente ni los mismos alumnos cuando vieron que una chica de 14 años caminaba por el pasillo con un arma de fuego en sus manos, la cual le había sacado a su padre, quien es policía de San Luis.

Un rápido operativo hizo que todos los chicos estuvieran a salvo, pero la alumna había quedado sola dentro del colegio con el arma en sus manos, y no encontraban la forma para que la entregara, para evitar que se hiciera daño, y para que dejara que la asistieran.

nena la paz atrincherada escuela Marcelino Blanco 1c La escuela Marcelino Blanco, de La Paz, quedó conmocionada por la alumna que se atrincheró durante 5 horas con un arma de fuego en sus manos. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Hasta el momento no se conoce cuál fue el detonante que tuvo la joven para llegar a disparar tres veces el arma reglamentaria de su padre, pero pudo ser contenida y resguardada a tiempo.

Una vez que la sacaron de su escuela de La Paz, fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Notti, donde permanece internada en buen estado general.