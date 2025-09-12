Traición y juicio: Marcelo Tinelli fue denunciado por la familia Badía por una deuda millonaria

carlos ramon badia Carlos Ramón Badía presentó la denuncia contra Marcelo Tinelli.

La deuda del Bailando 2023 que terminó en la Justicia

Para la producción del Bailando 2023, la productora de Tinelli, La Flia, contrató a Recordvisión para que se encargara de todos los aspectos técnicos: cámaras, luces, sonido, control de aire, y todo el equipamiento necesario para el armado del show.

Por supuesto, se estableció el costo, hubo contrato y promesas de pago. Pero empezó a pasar el tiempo y el pago nunca se concretó.

Las negociaciones por recuperar la inversión se extendieron durante meses, sin que se llegara a un acuerdo. Esto, a pesar de que hay documentación que acredita la admisión de la deuda y de reiteradas promesas de cancelación.

Lo que distingue a este caso es la identidad del denunciante. El presidente de Recordvisión S.A. es Carlos Ramón Badía, hermano del legendario locutor y presentador Juan Alberto Badía, a quien el propio Tinelli siempre ha señalado como el principal impulsor de su carrera.

El conductor no solo lo ha llamado "maestro" en público, sino que incluso le puso el nombre de Juan Alberto a las oficinas de su empresa Ideas del Sur, en un gesto de profundo respeto.

Este contexto convierte la demanda en un hecho de alto impacto personal. Fuentes cercanas a la familia Badía aseguran que esta situación está siendo vivida como una "traición inexplicable" al legado de Juan Alberto, que siempre fue un pilar en la vida de Tinelli.

La situación ha generado una profunda decepción, al ver que el hombre a quien su hermano ayudó a construir su imperio televisivo, ahora no responde por una deuda que le corresponde a la familia.

marcelo tinelli juan alberto badia Marcelo Tinelli junto a su mentor Juan Alberto Badía.

Un nuevo capítulo en una tormenta de juicios y deudas

La denuncia de Recordvisión no es un hecho aislado. Se suma a una serie de conflictos legales que marcan un complejo panorama financiero en el que vive Marcelo Tinelli. En los últimos años, su productora, La Flia, ha enfrentado reclamos y juicios por falta de pago de salarios a artistas y personal técnico.

La Asociación Argentina de Actores denunció públicamente a la empresa de Tinelli por los impagos del último Bailando, y figuras como Florencia Peña y Luisa Albinoni también manifestaron públicamente sus problemas para cobrar.

El silencio de Tinelli en medio de esta denuncia de la familia Badía no hace más que profundizar la crisis y añade un drama humano al ya complejo panorama judicial del conductor.