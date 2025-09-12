Desafío matemático: ¿cuánto es (15 + 12 ÷ 3) + (1 x 1)?

Esta clase de ejercicio matemático combinado remarca la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Solamente tenés 5 segundos para resolverlo y poner a funcionar tu cerebro.

La regla que se debe aplicar para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y esto plantea:

En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

en segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguirse este orden, el resultado que se obtiene es el equivoado, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (15 + 12 ÷ 3) + (1 x 1)?.

Cómo resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones matemáticas que están entre paréntesis, de izquierda a derecha; luego las divisiones o multiplicaciones -también de izquierda a derecha- y por último las multiplicaciones o sumas:

a) (15 + 12 ÷ 3) + (1 x 1)

b) (27 ÷ 3) + (1 x 1)

c) (9) + (1)

Ahora solamente hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final: 10

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.