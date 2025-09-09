Inicio Sociedad Desafío matemático
En menos de 10 segundos

Desafío matemático: ¿cuánto es (90 x 10 ÷ 9) + (9 x 9)?

Resolver un desafío matemático pone a prueba tu cerebro. Si se aplica la ley matemática PEMDAS se llega al resultado correspondiente

Desafío matemático para tu cerebro.

El desafío matemático (90 x 10 ÷ 9) + (9 x 9) es una buena manera de poner en funcionamiento tus neuronas. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. No obstante, un error puede llevar a un resultado incorrecto. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.

No son muchas las personas que solucionan en forma veloz este desafío matemático. Incluso aquellas que tienen estudios superiores y hasta universitarios no siempre logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Un buen desaf&iacute;o matem&aacute;tico pondr&aacute; a bailar tus neuronas.

Un buen desafío matemático pondrá a bailar tus neuronas.

Este tipo de ejercicio matemático combinado resalta la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Solamente tenés 10 segundos para resolverlo y poner a funcionar tu cerebro.

La regla que se debe poner en práctica para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y esto plantea:

  • Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
  • Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se sigue este orden, el resultado que se obtiene es erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (90 x 10 ÷ 9) + (9 x 9)?.

Cómo resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones matemáticas que están entre paréntesis, de izquierda a derecha; luego las divisiones o multiplicaciones -también de izquierda a derecha- y finalmente las multiplicaciones:

a) (90 x 10 ÷ 9) + (9 x 9)

b) (900 ÷ 9) + (9 x 9)

c) (100) + (81)

Ahora solamente falta resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final: 181

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Lograr el resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y agudiza nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Desaf&iacute;o matem&aacute;tico: alimento de primera para tu cerebro.

Desafío matemático: alimento de primera para tu cerebro.

Llegar a la respuesta de este tipo de desafío matemático generalmente aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

