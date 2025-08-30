Inicio Sociedad Desafío matemático
En menos de 10 segundos

Desafío matemático: ¿cuánto es (50 x 10 ÷ 5) + (5 x 5)?

Desafío matemático para ejercitar tu cerebro. Con las ley matemática PEMDAS se llega al resultado correcto

Por UNO
Desafío matemático para que las neuronas se muevan en tu cerebro.

Desafío matemático para que las neuronas se muevan en tu cerebro.

El desafío matemático (50 x 10 ÷ 5) + (5 x 5) es una buena forma de "alimentar" tus neuronas. Estos ejercicios se solucionan aplicando el sistema PEMDAS. No obstante, un error puede llevar a un resultado erróneo. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además sirven para ejercitar el cerebro.

No son demasiadas las personas que solucionan rápidamente este desafío matemático. Incluso algunas poseen estudios superiores y hasta universitarios, pero no logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Desafío Matemático
Un biuen desafío matemático pondrá a trabajar tu cerebro.

Un biuen desafío matemático pondrá a trabajar tu cerebro.

Esta clase de ejercicio matemático combinado marca la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Tenés 10 segundos para resolverlo y poner a prueba tu cerebro.

La regla que se debe seguir para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y esto plantea:

  • En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
  • En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Si no se sigue este orden, el resultado que se obtiene es erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿cuánto es (50 x 10 ÷ 5) + (5 x 5)?.

Como resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha, después las divisiones o multiplicaciones de izquierda a derecha y luego las multiplicaciones de izquierda a derecha:

a) (50 x 10 ÷ 5) + (5 x 5)

b) (500 ÷ 5) + (5 x 5)

c) (100) + (25)

Finalmente hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final 125

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro
Tu cerebro funcionará mejor si te animás a resolver todos los días un desafío matemático.

Tu cerebro funcionará mejor si te animás a resolver todos los días un desafío matemático.

Encontrar la respuesta de este tipo de desafío matemático generalmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria, que mejoran notoriamente.

Temas relacionados:

Te puede interesar