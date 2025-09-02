Desafío matemático: ¿cuánto es (60 x 10 ÷ 6) + (6 x 6)?

La regla que se debe aplicar para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y esto plantea:

Primero: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

Segundo: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Tercero: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Cuarto: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguirse este orden, el resultado que se obtiene es erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿cuánto es (60 x 10 ÷ 6) + (6 x 6)?.

Como resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha, después las divisiones o multiplicaciones -también de izquierda a derecha- y luego las multiplicaciones de -siempre de izquierda a derecha-:

a) (60 x 10 ÷ 6) + (6 x 6)

b) (600 ÷ 6) + (6 x 6)

c) (100) + (36)

Finalmente solo queda resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final 136

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Obtener el resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro Un desafío matemático es bueno para ejercitar el cerebro.

Llegar a la respuesta de este tipo de desafío matemático generalmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.