Desafío matemático para resolver en 10 segundos.

Desafío matemático para resolver en 10 segundos.

El desafío matemático (70 x 10 ÷ 7) + (7 x 7) es una buena manera de "alimentar" tus neuronas. Estos ejercicios se resuelven aplicando el sistema PEMDAS. Sin embargo, un error puede llevar a un resultado incorrecto. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además sirven para ejercitar el cerebro.

No son demasiadas las personas que solucionan en forma veloz este desafío matemático. Aun las que tienen estudios superiores y hasta universitarios no siempre logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Desafío Matemático
Desaf&iacute;o matem&aacute;tico: para poner en funcionamiento tu cerebro.

Desafío matemático: para poner en funcionamiento tu cerebro.

Esta clase de ejercicio matemático combinado resalta la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. Tenés 10 segundos para resolverlo y poner a funcionar tu cerebro.

La regla que se debe utilizar para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y esto plantea:

  • En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
  • En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguirse este orden, el resultado que se obtiene es erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (70 x 10 ÷ 7) + (7 x 7)?.

Como resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha, luego las divisiones o multiplicaciones -también de izquierda a derecha- y finalmente las multiplicaciones -siempre de izquierda a derecha-:

a) (70 x 10 ÷ 7) + (7 x 7)

b) (700 ÷ 7) + (7 x 7)

c) (100) + (49)

Ahora solamente queda resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final: 149

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro
Las neuronas bailar&aacute;n en tu cerebro con este desaf&iacute;o matem&aacute;tico.

Las neuronas bailarán en tu cerebro con este desafío matemático.

Alcanzar la respuesta de este tipo de desafío matemático generalmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.

Temas relacionados:

Te puede interesar