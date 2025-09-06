La regla que se debe utilizar para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y esto plantea:

En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no seguirse este orden, el resultado que se obtiene es erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (70 x 10 ÷ 7) + (7 x 7)?.

Como resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha, luego las divisiones o multiplicaciones -también de izquierda a derecha- y finalmente las multiplicaciones -siempre de izquierda a derecha-:

a) (70 x 10 ÷ 7) + (7 x 7)

b) (700 ÷ 7) + (7 x 7)

c) (100) + (49)

Ahora solamente queda resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final: 149

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Cerebro Las neuronas bailarán en tu cerebro con este desafío matemático.

Alcanzar la respuesta de este tipo de desafío matemático generalmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.