El imputado jefe de PAMI se defendió demostrando que no decide sobre remedios para jubilados

David Litvinchuck, imputado por desobediencia judicial en la provisión de medicamentos gratuitos a jubilados, apunta al sobreseimiento

Por José Luis Verderico [email protected]
El director de PAMI Mendoza

El director de PAMI Mendoza, David Litvinchuck, está imputado por desobediencia judicial en el caso de provisión de medicamentos gratuitos a afiliados. 

Foto: Cristian Lozano

La estrategia defensiva del director de PAMI Mendoza, David Litvinchuk, imputado por la Justicia Federal por desobedecer la orden judicial de restituir la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, está basada en un argumento clave: que no tiene poder de acción ni decisión sobre las resoluciones emitidas en Buenos Aires.

El caso está en manos de la fiscal federal María Alejandra Obregón, que en las próximas horas recibirá una prueba considerada fundamental para sostener la teoría defensiva del director de PAMI Mendoza, David Litvinchuk.

Se trata del informe de la sección Informática de la delegación PAMI Mendoza que explica cómo funciona el sistema nacional y porqué, según la defensa del funcionario nacional, "no se puede alterar en ninguna delegación del país".

David Litvinchuck, de PAMI Mendoza (de anteojos), junto al defensor oficial Leonardo Pérez Videla.

David Litvinchuck, de PAMI Mendoza (de anteojos), junto al defensor oficial Leonardo Pérez Videla.

Las pruebas del director de PAMI Mendoza en Tribunales federales

Con éste y otros elementos probatorios en mano, la fiscal Obregón podría pedir el sobreseimiento judicial del director de PAMI, David Litvinchuk, quien el 20 de agosto fue imputado por el delito de desobediencia penalizado por el artículo 239 del Código Penal.

Intimado, multado económicamente e imputado quedó Litvinchuck por el freno a la provisión de medicamentos gratuitos a afiliados de PAMI, tal como había ordenado el juez civil Pablo Quirós.

La defensa técnica de David Litvinchuk reportó a la fiscal federal, entre otros argumentos, que ningún director provincial o regional de PAMI tiene la posibilidad de modificar las resoluciones dictadas por el directorio del PAMI nacional.

Y a propósito de la prueba que será presentada en breve, Litvinchuk consideró que ese sistema informático "no puede ser alterado en ninguna delegación de PAMI".

Para la defensa técnica, el director de PAMI Mendoza, David Litvinchuk, no pudo haber cometido el delito de desobediencia "por carecer de facultades funcionales e informáticas para alterar un plan de provisión de medicamentos dispuesto por PAMI nacional".

