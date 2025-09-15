El imputado jefe de PAMI se defendió demostrando que no decide sobre remedios para jubilados

jubilados pami david litvinchuk David Litvinchuck, de PAMI Mendoza (de anteojos), junto al defensor oficial Leonardo Pérez Videla. Foto: Cristian Lozano

Las pruebas del director de PAMI Mendoza en Tribunales federales

Con éste y otros elementos probatorios en mano, la fiscal Obregón podría pedir el sobreseimiento judicial del director de PAMI, David Litvinchuk, quien el 20 de agosto fue imputado por el delito de desobediencia penalizado por el artículo 239 del Código Penal.

Intimado, multado económicamente e imputado quedó Litvinchuck por el freno a la provisión de medicamentos gratuitos a afiliados de PAMI, tal como había ordenado el juez civil Pablo Quirós.

La defensa técnica de David Litvinchuk reportó a la fiscal federal, entre otros argumentos, que ningún director provincial o regional de PAMI tiene la posibilidad de modificar las resoluciones dictadas por el directorio del PAMI nacional.

Y a propósito de la prueba que será presentada en breve, Litvinchuk consideró que ese sistema informático "no puede ser alterado en ninguna delegación de PAMI".

Para la defensa técnica, el director de PAMI Mendoza, David Litvinchuk, no pudo haber cometido el delito de desobediencia "por carecer de facultades funcionales e informáticas para alterar un plan de provisión de medicamentos dispuesto por PAMI nacional".