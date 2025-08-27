Inicio Política Jubilados
Marcha número 79

Los jubilados fueron hasta la sede del PAMI, no los recibieron y llenaron las rejas con remedios

Los jubilados llegaron con su movilización hasta la sede del PAMI. No pudieron pasar y dejaron como "petitorio" cajas de remedios

Gustavo De Marinis
Por Gustavo De Marinis
Remedios en las rejas. Los jubilados dejaron cajas de medicamentos vacías en el ingreso a la sede del PAMI en Ciudad.

Foto gentileza Miguel Cicconi

La marcha número 79 de los jubilados de Mendoza llegó esta vez hasta la sede del PAMI, en calle Belgrano de Ciudad. Sin poder acceder a su interior y tampoco a la explanada o patio y como no fueron atendidos dejaron colgadas en las rejas una gran cantidad de cajas de remedios.

Precisamente la restricción y quita de beneficios para acceder a medicamentos es uno de los inconvenientes más importantes que padecen los jubilados por lo que dejar las cajas de remedios constituyó de alguna manrea un "petitorio" simbólico y más al encontrarse todo cerrado y no ser atendidos por nadie.

Precisamente por no entregar remedios gratuitos, el titular del PAMI en Mendoza, David Litvinchuck, fue acusado (imputado) formalmente en la Justicia Federal por desobediencia a una orden judicial.

marcha 79 de jubilados de mendoza
Carteles contra Milei en la marcha de los jubilados.

Numerosa marcha de los jubilados

Como lo hacen desde febrero de 2024 los jubilados y pensionados de Mendoza se reunieron este miércoles en la plaza San Martín.

Acompañados por muchos gremios y organizaciones sociales, vecinales y políticas, decidieron llegar hasta la sede del PAMI como lo hicieron el mes pasado.

marcha 79 de jubilados de mendoza2
Expresivo cartel exhibido por jubiladas.

Con banderas, bombos, carteles y mucho ruido avanzaron por el centro custodiados por la Policía y preventores sin que se produjera ningún incidente.

Por el contrario, los municipales se mostraron amables y colaboraron con los manifestantes.

marcha 79 de jubilados de mendoza3
También hubo reclamos por el ajuste contra personas con discapacidad.

Ya en calle Belgrano frente a la sede del PAMI se encontraron con el predio con las rejas cerradas y con candados por lo que no pudieron pasar como si había ocurrido la vez anterior. Por eso la manera de dejar testimonio de la disconformidad fue dejar colgadas cajas de remedios.

marcha 79 de jubilados de mendoza5
Otra imagen de las cajas de remedios en las rejas del PAMI.

Además de los medicamentos, los jubilados, convocados por una coordinadora apartidaria (Coyron), también reclaman por una recomposición salarial tras el ajuste del año pasado.

Por ello mostraron muchos carteles contra el veto del presidente Javier Milei que anuló por segunda vez la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso.

marcha 79 de jubilados de mendoza7

Hubo también muestras de fastidio y pancartas alusivas hacia los legisladores nacionales que votaron a favor del veto mileísta, entre ellos 5 de los 10 mendocinos.

Por otra parte y como viene sucendiendo prácticamente desde principios de año junto a los jubilados volvieron a marchar personas con discapacidad con sus familiares y con representantes de organizaciones que los nuclean.

