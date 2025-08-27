Los jubilados fueron hasta la sede del PAMI, no los recibieron y llenaron las rejas con remedios

marcha 79 de jubilados de mendoza Carteles contra Milei en la marcha de los jubilados. Foto gentileza Miguel Cicconi

Numerosa marcha de los jubilados

Como lo hacen desde febrero de 2024 los jubilados y pensionados de Mendoza se reunieron este miércoles en la plaza San Martín.

Acompañados por muchos gremios y organizaciones sociales, vecinales y políticas, decidieron llegar hasta la sede del PAMI como lo hicieron el mes pasado.

marcha 79 de jubilados de mendoza2 Expresivo cartel exhibido por jubiladas. Foto gentileza Miguel Cicconi

Con banderas, bombos, carteles y mucho ruido avanzaron por el centro custodiados por la Policía y preventores sin que se produjera ningún incidente.

Por el contrario, los municipales se mostraron amables y colaboraron con los manifestantes.

marcha 79 de jubilados de mendoza3 También hubo reclamos por el ajuste contra personas con discapacidad. Foto gentileza Miguel Cicconi

Ya en calle Belgrano frente a la sede del PAMI se encontraron con el predio con las rejas cerradas y con candados por lo que no pudieron pasar como si había ocurrido la vez anterior. Por eso la manera de dejar testimonio de la disconformidad fue dejar colgadas cajas de remedios.

marcha 79 de jubilados de mendoza5 Otra imagen de las cajas de remedios en las rejas del PAMI. Foto gentileza Miguel Cicconi

Además de los medicamentos, los jubilados, convocados por una coordinadora apartidaria (Coyron), también reclaman por una recomposición salarial tras el ajuste del año pasado.

Por ello mostraron muchos carteles contra el veto del presidente Javier Milei que anuló por segunda vez la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso.

marcha 79 de jubilados de mendoza7

Hubo también muestras de fastidio y pancartas alusivas hacia los legisladores nacionales que votaron a favor del veto mileísta, entre ellos 5 de los 10 mendocinos.

Por otra parte y como viene sucendiendo prácticamente desde principios de año junto a los jubilados volvieron a marchar personas con discapacidad con sus familiares y con representantes de organizaciones que los nuclean.