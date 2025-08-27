Un jubilado murió al sufrir un corte en una pierna con una motosierra mientras podaba un árbol

Inmediatamente se formuló un llamado al teléfono de emergencias, y en pocos minutos arribaron efectivos policiales y una ambulancia del sistema médico SAME. Al revisar la zona del trágico episodio, los oficiales encontraron varias herramientas, entre ellas una amoladora de mano con disco de corte para madera con manchas de sangre, junto a una motosierra, también ensangrentada.

Los investigadores descartaron algún hecho delictivo, ya que en la propiedad no se adviertieron signos de violencia, daños ni faltantes de objetos de valor, por lo que supuestamente el jubilado sufrió un accidente doméstico mientras manipulaba la pesada herramienta.

Accidente jubilado podaba Un jubilado fue encontrado desangrado en el patio de su casa al sufrir un profundo corte en una pierna mientras podaba un árbol Foto gentileza eldia.com

Minutos después se hizo presente una división de la Policía Científica, para realizar el peritaje de rutina y la fiscalía ordenó el levantamiento del cuerpo del desafortunado jubilado.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial local para la realización de la autopsia correspondiente y continuar con las actuaciones del caso bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”.