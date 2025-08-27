Un jubilado murió al sufrir un corte en una pierna con una motosierra mientras podaba un árbol

El grave incidente ocurrió en momentos en que el hombre, de 86 años, identificado como Atilio Mario Driussi, podaba un árbol en la patio de su vivienda utilizando una motosierra y accidentalmente sufrió un profundo corte en la pierna izquierda a la altura de la ingle, por lo que la gravedad de la herida provocó que se desangrara muriendo minutos después.
El jubilado fue encontrado tendido en el patio de la casa por su hijo, Daniel Driussi, quien al ingresar al domicilio de calle 46, entre 304 y 305, del barrio El Rodeo, en las afueras de La Plata, se encontró con el cuerpo de su padre boca abajo y con una profunda herida en una pierna en medio de un charco de sangre.
Inmediatamente se formuló un llamado al teléfono de emergencias, y en pocos minutos arribaron efectivos policiales y una ambulancia del sistema médico SAME. Al revisar la zona del trágico episodio, los oficiales encontraron varias herramientas, entre ellas una amoladora de mano con disco de corte para madera con manchas de sangre, junto a una motosierra, también ensangrentada.
Los investigadores descartaron algún hecho delictivo, ya que en la propiedad no se adviertieron signos de violencia, daños ni faltantes de objetos de valor, por lo que supuestamente el jubilado sufrió un accidente doméstico mientras manipulaba la pesada herramienta.
Minutos después se hizo presente una división de la Policía Científica, para realizar el peritaje de rutina y la fiscalía ordenó el levantamiento del cuerpo del desafortunado jubilado.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial local para la realización de la autopsia correspondiente y continuar con las actuaciones del caso bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”.