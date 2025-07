Los jubilados mendocinos ingresaron a la sede del PAMI para pedir la restitución de los remedios

Una vez en el lugar, pidieron pedir hablar con el director del PAMI Mendoza, David Litvinchuk, quien no los recibió como tampoco lo hace a los requerimientos periodísticos. Así lo manifestó a Diario UNO el representante de la asociación de Jubilados y Pensionados, Jubypen Mendoza, Raúl Bonotti.

Lo que le llevaban al director del PAMI eran 300 planillas con firmas que avalan el reclamo judicial para que se les restituyan los medicamentos que antes les otorgaban en forma gratuita. Y a pesar de no haber podido darle las planillas en mano, no se fueron: se quedaron a cantar el himno. Afuera, los esperaban cientos de jubilados más que no pudieron ingresar pero que también buscan ser escuchados.