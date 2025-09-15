Milei nombró a Lisandro Catalán tras restituir el ministerio del Interior con un DNU

El nombramiento se produce en el inicio de lo que será una intensa jornada política, durante la cual Javier Milei presidirá las reuniones de las mesas nacional y bonaerense, tomará juramento al nuevo ministro cerca de las 11 y concluirá el día con una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.

El Ejecutivo modificó la Ley de Ministerios N° 22.520, estableciendo a cargo del Jefe de Gabinete habrá nueve ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.

El nuevo ministerio del Interior asume un rol central en la estructura del Ejecutivo, con competencias ampliadas que abarcan desde la gestión política interna hasta la política ambiental, el turismo y el deporte.

La nueva estructura también redefine el rol de la Jefatura de Gabinete, que ahora contará con un Vicejefe de Gabinete Ejecutivo con rango y jerarquía ministerial, en quien se podrán delegar facultades específicas.

La decisión se fundamenta en la necesidad de “adecuar las previsiones de la referida Ley de Ministerios” para “una mejor gestión de las atribuciones asignadas al Poder Ejecutivo Nacional”.

Guillermo Francos, Luis Toto Caputo y Lisandro Catalán encabezaron cumbre con gobernadores por el Presupuesto 2025. Foto JGM..jfif Luis Caputo, Guillermo Francos y Lisandro Catalán, los hombres fuertes de Javier Milei.

Lisandro Catalán, hombre de confianza de Guillermo Francos

Lisandro Catalán nació en San Miguel de Tucumán en 1971. Se graduó como abogado en la Universidad de Tucumán

Es parte del riñón político de Guillermo Francos, primero en la Fundación Acorda, y luego trabajó en el Banco Provincia durante la gobernación de Daniel Scioli entre 2006 y 2007.

Durante el gobierno Mauricio Macri ingresó al Registro Nacional de Reincidencia y en 2020, fue designado director del área.

Lisandro Catalán ha sido un estrecho colaborador de Francos y estuvo a cargo de la vicejefatura de Gabinete durante el gobierno de Milei hasta el nombramiento como ministro del Interior.