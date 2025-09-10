Javier Milei recuperó el ministerio del Interior y nombró a Lisandro Catalán

Guillermo Francos, Luis Toto Caputo y Lisandro Catalán encabezaron cumbre con gobernadores por el Presupuesto 2025. Foto JGM..jfif Luis Caputo, Guillermo Francos y Lisandro Catalán, hombres del Gabinete de Javier Milei.

A través de su cuenta de X, Francos expresó: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, completó.

Milei, Interior y la crisis con los gobernadores

La decisión de Milei de subir de rango de Ministerio, al segundo del jefe de Gabinete y encargado hasta ahora de llevar adelante las negociaciones con las provincias, se conoció luego de las quejas planteadas por mandatarios de provincias que hasta las últimas elecciones fueron aliados al Gobierno, pero que enojados por los recortes de transferencias de coparticipación por el ajuste económico, decidieron cortar el diálogo con el gobierno nacional y conformar un bloque alternativo opositor, Provincias Unidas, para enfrentar las listas de LLA en las próximas elecciones legislativas nacionales de octubre.

Entre los gobernadores que salieron a rechazar la convocatoria a la mesa política federal anunciada el lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresaron en las últimas horas los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz (peronista independiente), de Córdoba, Martín Llaryora (PJ); de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), de Chubut, Ignacio Torres (PRO), y de Jujuy, Carlos Sadir (UCR), y de Santa Cruz, Claudio Vidal (independiente).

Los gobernadores de Provincias Unidas convocaron a una cumbre para el próximo viernes en Río Cuarto, donde definirán una postura a la convocatoria del gobierno, en medio de las tensiones políticas con la Casa Rosada por la decisión de Milei de vetar la ley que amplía los fondos de coparticipación a las provincias.

Lisandro Catalán, hombre de confianza de Guillermo Francos

Lisandro Catalán nació en San Miguel de Tucumán en 1971. Se graduó como abogado en la Universidad de Tucumán

Es parte del riñón político de Guillermo Francos, primero en la Fundación Acorda, y luego trabajó en el Banco Provincia durante la gobernación de Daniel Scioli entre 2006 y 2007.

Durante el gobierno Mauricio Macri ingresó al Registro Nacional de Reincidencia y en 2020, fue designado director del área.

Catalán ha sido un estrecho colaborador de Francos y estaba a cargo de la vicejefatura de Gabinete durante el gobierno de Milei.