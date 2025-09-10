Por tercera vez en la semana y con un nuevo ministro, Javier Milei se reunió con su gabinete

tuit adorni

En busca del acercamiento con los gobernadores aliados

Durante el matinal encuentro se conformó la mesa federal con la compleja tarea de recuperar el diálogo con los gobernadores “afines” al Poder Ejecutivo. Tras la oficialización de la señal a través de un breve mensaje en X, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el próximo lunes 15 de septiembre, Milei protagonizará una cadena nacional para dar detalles del Presupuesto 2026.

Se trata de uno de los pedidos acuñados por los mandatarios provinciales desde el inicio de la administración libertaria, que intenta exponer su voluntad para recuperar la sintonía con las provincias.

En horas de la amañana, el libertario protagonizó el tercer intercambio de equipo en el marco de una semana de extensa actividad producto de la derrota electoral por la composición de la Legislatura bonaerense, con la intención de modificar “los errores” camino a los comicios nacionales del 26 de octubre.

Junto al mandatario en el Salón Eva Perón estuvieron presentes los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Caputo (Economía).

Completaron la nómina las secretarias Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor Santiago Caputo.

Antes, el jefe de Gabinete Guillermo Francos explicó que "siguiendo las instrucciones del presidente Mieli, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la mesa federal junto al ministro de Economía Luis Caputo y el flamante Ministro del Interior Lisandro Catalán. En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio.

El flamante ministro Catalán, expresó por su parte: "Con responsabilidad, hoy inicio el camino como ministro del Interior, reafirmando el compromiso que tiene este gobierno con fortalecer nuestras instituciones y avanzar en la construcción de una mesa federal de diálogo y consenso que representen a todos los argentinos. Agradezco al presidente Javier Milei y al jefe de Gabinete Guillermo Francospor su confianza".