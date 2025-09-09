Inicio Economía Javier Milei
Javier Milei recibió el respaldo del FMI y ratificó su programa económico

"No nos moveremos ni un milímetro del programa económico", aseguró Javier Milei tras conocer el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Javier Milei con la titular del FMI

Javier Milei con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Foto: Noticias Argentinas

Pese al traspié electoral del domingo en la Provincia de Buenos Aires, Javier Milei ratificó este martes el rumbo de sus políticas económicas. Fue luego de recibir el respaldo explícito del FMI (Fondo Monetario Internacional).

"Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico", afirmó el presidente en un mensaje en sus redes sociales.

El posteo del mandatario buscó reforzar la señal de estabilidad enviada más temprano por el ministro Luis Caputo y por la vocera del Fondo Monetario, Julie Kozack, quien había asegurado que el organismo "apoya" el ancla fiscal y el marco cambiario del gobierno.

tuit javier milei fmi

El respaldo del FMI a Javier Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a respaldar este martes con todo al gobierno libertario, que a su vez trató de dar señales a los mercados de que mantendrá el rumbo a pesar del resultado adverso de las elecciones en Buenos Aires.

Hubo fuertes apoyos desde Washington al equilibrio fiscal y al programa monetario, pilares del modelo implementado por Javier Milei y Luis Caputo desde el 10 de diciembre de 2023.

“El personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementa su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, dijo el organismo multilateral.

Y, para no dejar dudas, ratificó: “Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

Un rato después, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó lo que había señalado el domingo último: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, enfatizó Caputo. El mismo mensaje replicó Milei enseguida.

Los tres pilares de Milei

En su mensaje, el Presidente enumeró los tres pilares de su programa que se mantendrán inalterables y cerró con su clásico "VLLC!":

  • Equilibrio fiscal.
  • Mercado monetario ajustado.
  • En lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.

