Javier Milei recibió el respaldo del FMI y ratificó su programa económico

El respaldo del FMI a Javier Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a respaldar este martes con todo al gobierno libertario, que a su vez trató de dar señales a los mercados de que mantendrá el rumbo a pesar del resultado adverso de las elecciones en Buenos Aires.

Hubo fuertes apoyos desde Washington al equilibrio fiscal y al programa monetario, pilares del modelo implementado por Javier Milei y Luis Caputo desde el 10 de diciembre de 2023.

“El personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementa su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, dijo el organismo multilateral.

Y, para no dejar dudas, ratificó: “Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

Un rato después, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó lo que había señalado el domingo último: “No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, enfatizó Caputo. El mismo mensaje replicó Milei enseguida.

Los tres pilares de Milei

En su mensaje, el Presidente enumeró los tres pilares de su programa que se mantendrán inalterables y cerró con su clásico "VLLC!":