Mercedes Llano hizo una fuerte autocrítica y le reclamó a Milei un giro en su armado político

Mercedes Llano le apuntó principalmente a los errores en el armado político de La Libertad Avanza y dirigió el dardo a Martín Memen, presidente de la Cámara de Diputado, y a su primo, Eduardo Lule Menem.

Hay que recordar que Llano como dirigente del Partido Demócrata fue una de las primeras en incentivar el acuerdo entre su partido y La Libertad Avanza, y desde su lugar en la Cámara de Diputados es fiel soldada libertaria, pero su ex compañero demócrata, Facundo Correa Llano no sólo se fue del partido mendocino, sino que como armador libertario en Mendoza y siguiendo el mandato de Martín Menem pareció olvidarse del aporte de los demócratas.

No los nombró, pero no hizo falta. Apuntó claramente a Eduardo "Lule" Menem, una de las manos derechas de la secretaria de la presidencia y hermana del presidente Karina Milei, y también a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y quien articula las negociaciones y acuerdos puertas adentro del Congreso.

Llano insistió en que en el defectuoso armado político "han dejado de lado a mucha gente que apoyó con absoluta convicción y han dejado muchos heridos" y blanqueó que hacia adentro de La Libertad Avanza hay un enrarecido microclima.

Para Mercedes Llano el mayor reclamo a Milei es "moral"

Si bien Mercedes Llano admitió que la derrota de La Libertad Avanza fue un mensaje de la ciudadanía a cómo ejerce el poder la cúpula libertaria, resaltó que a su entender detrás de ese rechazo del votante hay una exigencia de cumplir con el contrato moral que Javier Milei le planteó a su electorado.

"Javier llegó con dos claros mensajes, uno era alcanzar el equilibrio fiscal y otro era el combate contra la inseguridad y el principal era un mensaje de ética pública, de moral. Puso la vara muy alta y por supuesto la ciudadanía está exigiendo que se cumpla con esa vara. Yo creo que tiene que ser implacable con las decisiones y ante cualquier duda o sospecha de un eventual hecho de corrupción, hay que cumplir a rajatabla con el mandato popular que fue principalmente moral", insistió.

Para Mercedes Llano uno de los principales reclamos del votante que rechazó a La Libertad Avanza es que cumpla con el contrato moral, que pareció romperse cuando se conocieron los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad que lideraba Diego Spagnuolo.

Llano reconoció que hay grandes sectores que pueden estar descontentos con algunos resultados económicos, pero desde su mirada tuvo un impacto el escándalo de la posible corrupción en el pago de sobreprecios de la Agencia de Discapacidad: "Yo creo que ese ha sido el mayor reclamo".

"La ciudadanía es exigente y se ha sentido decepcionada. Yo entiendo que quizás habría que haber tomado medidas más contundentes, ponerse al instante a disposición de la Justicia para no generar ningún tipo de dudas, pero entiendo que el manejo no ha sido el adecuado", disparó.

En ese enrarecido contexto Mercedes Llano llamó a preservar la figura del presidente Javier Milei "reconstruir la autoridad y tomar las decisiones que corresponden para recuperar la credibilidad".