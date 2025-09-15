A excepción del fin de semana que se espera un descenso de temperatura y probabilidad de lluvia. Para el viernes y el sábado se espera una máxima de 21 °C y una mínima de 12° C. Además se pronostica un 60 % de probabilidades de precipitación.
Para la tercera semana, la temperatura irá ascendiendo hasta llegar al fin de semana. El lunes se espera una máxima de 19 °C y para el viernes una máxima de 27° C.
Prevención de alergias
Llega la primavera y muchas personas se comienzan a ver afectadas por las alergias. Según la página de medicina MayoClinic estas son las medidas que debes tomar para prevenir la alergia
Para reducir tu exposición a cualquier desencadenante de tus signos y síntomas de alergia (alérgenos):
- Quédate adentro los días secos y con viento. El mejor momento para salir es después de una buena lluvia, que ayuda a limpiar el polen del aire.
- No cortes el césped, no quites las malezas ni hagas otras tareas de jardinería que levanten alérgenos.
- Quítate la ropa que usaste afuera y dúchate para enjuagar el polen de la piel y el pelo.
- No cuelgues la ropa afuera ya que el polen se puede pegar a las sábanas y toallas.
- Ponte una mascarilla cuando hagas tareas al aire libre.
Los signos y síntomas de alergia estacional pueden exacerbarse cuando hay mucho polen en el aire. Tomar estas medidas puede ayudarte a reducir la exposición:
- Verifica en la televisión o la estación de radio local, el periódico o Internet el pronóstico de polen y los niveles actuales de polen.
- Si se pronostican altos niveles de polen, comienza a tomar medicamentos antialérgicos antes de que comiencen los síntomas.