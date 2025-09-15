A excepción del fin de semana que se espera un descenso de temperatura y probabilidad de lluvia. Para el viernes y el sábado se espera una máxima de 21 °C y una mínima de 12° C. Además se pronostica un 60 % de probabilidades de precipitación.

Para la tercera semana, la temperatura irá ascendiendo hasta llegar al fin de semana. El lunes se espera una máxima de 19 °C y para el viernes una máxima de 27° C.

Prevención de alergias

Llega la primavera y muchas personas se comienzan a ver afectadas por las alergias. Según la página de medicina MayoClinic estas son las medidas que debes tomar para prevenir la alergia

alergia.jpg

Para reducir tu exposición a cualquier desencadenante de tus signos y síntomas de alergia (alérgenos):

Quédate adentro los días secos y con viento. El mejor momento para salir es después de una buena lluvia, que ayuda a limpiar el polen del aire.

No cortes el césped, no quites las malezas ni hagas otras tareas de jardinería que levanten alérgenos.

Quítate la ropa que usaste afuera y dúchate para enjuagar el polen de la piel y el pelo.

No cuelgues la ropa afuera ya que el polen se puede pegar a las sábanas y toallas.

Ponte una mascarilla cuando hagas tareas al aire libre.

Los signos y síntomas de alergia estacional pueden exacerbarse cuando hay mucho polen en el aire. Tomar estas medidas puede ayudarte a reducir la exposición: