De esta manera, promueves un descanso adecuado, evitando el frío excesivo, el riesgo de sobrecalentamiento del aire acondicionado, y sin afectar para nada la calidad del sueño.

Por otro lado, los expertos señalan que es fundamental programar el aire acondicionado para que empiece a calentar la habitación al menos una hora antes de irte a dormir, logrando que el ambiente esté listo antes de acostarte.

aire acondicionado, invierno La temperatura ideal del aire acondicionado en invierno se sitúa entre los 15 y los 17 grados

Como si fuese poco, el ajuste adecuado de la temperatura del aire acondicionado no solo proporciona confort, sino que incide en el consumo energético y en el costo de la factura eléctrica.

Cada cuánto limpiar el filtro del aire acondicionado en invierno

Muchas son las personas que creen que solamente hay que limpiar los filtros del aire acondicionado en el verano, que lógicamente es la estación que más se usa. Sin embargo, están completamente equivocados, ya que el invierno también es un momento en donde esta tarea debe realizarse.

Si el filtro del aire acondicionado no se limpia correctamente, la calidad del aire del electrodoméstico puede verse afectada, generando malos olores y hasta incluso haciendo que el aparato funcione con menor eficiencia.

El filtro del aire acondicionado debe limpiarse dependiendo del nivel del uso del electrodoméstico en invierno. Si no lo estás usando nada, lo recomendable es volver a limpiarlo antes de usarlo en el verano.

Si lo usas poco, una limpieza cada dos o tres meses alcanza, que es el tiempo promedio recomendado por los expertos. En cambio, si usas seguido el aire acondicionado, la limpieza debe hacerse cada, como mucho, tres semanas.