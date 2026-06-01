Esquí: Batea Mahuida lanzó la preventa con descuentos de hasta 60%

Los pases incluidos en la preventa permiten utilizar los medios de elevación y acceder a las pistas habilitadas del complejo. Sin embargo, no contemplan otros servicios como alquiler de equipos, indumentaria técnica o clases de esquí.

Uno de los puntos que sigue diferenciando a Batea Mahuida es que mantiene el acceso gratuito para quienes quieran disfrutar de la montaña sin esquiar. Tanto el ingreso al cerro como el estacionamiento y el sector de trineos continuarán siendo libres para los visitantes.

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Administrado por la Comunidad Mapuche Puel, Batea Mahuida es uno de los centros de nieve más particulares de la Patagonia. Su propuesta combina actividades recreativas, paisajes privilegiados sobre el lago Aluminé y una fuerte identidad cultural que atrae cada invierno a miles de visitantes.

Con un perfil familiar y pistas ideales para principiantes e intermedios, el complejo se consolidó como una de las opciones más elegidas de la provincia para quienes buscan dar sus primeros pasos en los deportes de nieve o disfrutar de una experiencia diferente en la cordillera neuquina.

Desde la administración recordaron que la preventa se realiza únicamente de manera online y que, una vez agotados los cupos disponibles, los pases pasarán a comercializarse con las tarifas previstas para la temporada 2026.