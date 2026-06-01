Ushuaia apuesta fuerte al mercado de Brasil para la temporada de nieve

El objetivo fue seguir posicionando a Ushuaia dentro del mercado brasileño y aprovechar el crecimiento de la conectividad aérea directa entre San Pablo y el Fin del Mundo durante julio y agosto.

Desde el organismo destacaron que durante la jornada se compartieron herramientas comerciales y propuestas diferenciales para incentivar la venta del destino, en un contexto donde el turismo internacional aparece como una pieza clave para la temporada 2026.

La gran apuesta de este invierno estará puesta en los vuelos directos. Durante la temporada alta habrá nueve frecuencias semanales entre San Pablo y Ushuaia, operadas por Aerolíneas Argentinas, LATAM y Gol. La intención es fortalecer la llegada de turistas brasileños y seguir consolidando a Ushuaia como un destino de nieve cada vez más fuerte a nivel internacional.

El escenario turístico en Tierra del Fuego viene mostrando números más bajos durante la temporada baja, con niveles de ocupación por debajo de los registrados en años anteriores. La caída del consumo y la ausencia de programas como Previaje impactaron directamente en el movimiento turístico interno, por lo que gran parte de las expectativas ahora están puestas en el invierno y en el turismo extranjero.

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En ese contexto, Brasil se convirtió en uno de los mercados más importantes para Ushuaia. La ampliación de vuelos es el resultado de años de promoción sostenida junto al sector privado y las aerolíneas, buscando posicionar al destino dentro del mapa internacional del turismo de nieve.

Además del esquí alpino, la promoción turística también apunta a mostrar una experiencia mucho más amplia para quienes llegan al Fin del Mundo. Entre las actividades aparecen caminatas con raquetas, motos de nieve, esquí de fondo, excursiones familiares y experiencias gastronómicas en los centros invernales fueguinos.

La idea es atraer tanto a quienes viajan específicamente para esquiar como a familias y turistas que quieren vivir la experiencia de la nieve desde otro lugar, disfrutando del paisaje y de las actividades típicas del invierno fueguino.

Durante muchos años, cuando se hablaba del turismo invernal brasileño, el primer destino que aparecía era Bariloche. Hoy Ushuaia logró instalarse como una alternativa cada vez más elegida por el turismo internacional, especialmente entre los viajeros que buscan combinar nieve, aventura y la experiencia única de llegar al Fin del Mundo.