Esquí: Chapelco se prepara para un invierno con muchas novedades en la montaña

Mejoras y novedades en Chapelco

Con nuevos servicios, más infraestructura y mejoras en distintos sectores del cerro, Chapelco apuesta a seguir creciendo y posicionándose como uno de los destinos de nieve más importantes de la Patagonia.

Una de las novedades más importantes será la llegada de una nueva telecabina para diez pasajeros que unirá la base con la cota 1600 en apenas cinco minutos. El nuevo medio tendrá capacidad para transportar hasta 3.000 personas por hora, algo que ayudará a que el acceso a la montaña sea mucho más rápido y cómodo durante los días de mayor movimiento.

Las mejoras también alcanzan al estacionamiento principal, que será ampliado y completamente pavimentado, casi duplicando su capacidad respecto a temporadas anteriores.

Además, el complejo incorporará los nuevos “Smart Lockers”, un sistema inteligente para guardar equipos que podrá contratarse online y utilizarse directamente con la misma tarjeta del pase. Una propuesta pensada para hacer más simple y cómoda la experiencia en el cerro.

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Otra de las apuestas fuertes estará en el rental, que será renovado con más de 2.000 equipos nuevos disponibles para alquiler durante toda la temporada.

También habrá cambios importantes en la propuesta gastronómica y comercial. El restaurante “La Base” tendrá un nuevo diseño y una propuesta renovada, mientras que se sumarán una cafetería artesanal, nuevos locales y espacios exclusivos para la escuela de esquí.

En la cota 1600 también funcionará un nuevo sector con cafetería, lockers inteligentes, kiosco, servicios de fotografía y distintas propuestas para los visitantes.

En paralelo, Chapelco continuará ampliando el sistema de nieve artificial con nuevos cañones entre la base y la cota 1400, buscando mejorar las condiciones operativas durante todo el invierno.

En cuanto a los pases, ya se encuentra habilitada la venta online de los Flexi 2026. Esta modalidad permite usar los días de esquí de manera consecutiva o alternada a lo largo de toda la temporada. Según informó la empresa concesionaria, el valor inicial del pase diario será de 160 mil pesos.

Con todas estas inversiones, Chapelco busca seguir elevando el nivel de servicios y apunta a vivir una temporada 2026 con muchísimo movimiento en la nieve patagónica.