Sube el dólar oficial y supera el techo de la banda

El dólar viene de acumular en la última semana un alza de $85, producto de la disparada que tuvo tras la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses.

El dólar tarjeta para compras en el exterior o turismo, en el Banco Nación, cotiza en $1.904,50.

El dólar blue por su parte también y registra alzas de $ 20 en las cuevas de referencia para cotizar a $1.425 para la compra y $1.437 para la venta. El paralelo también subió tras la derrota del oficialismo en los comicios bonaerenses y acumuló en la última semana $55 de incremento.

dolares (4)

De esta forma, la brecha entre el dólar oficial y el informal es negativa (-2,36%). El paralelo cotiza $215 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $1230).

Al compás del dólar sube el riesgo país

El riesgo país salto hasta 1.140 puntos evidenciando dudas sobre el programa económico por parte de los inversores.

Los bonos argentinos vuelven a registrar una jornada de fuertes pérdidas este lunes en Wall Street.