Sube el dólar oficial y supera el techo de la banda

El dólar oficial sube $15 este lunes y cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en las pantallas del Banco Nación, superando así el tope de la banda cambiaria con su valor más alto desde la liberación del cepo en abril.
En otras entidades bancarias la cotización para la venta llega a $1.485 como en los bancos Provincia y Supervielle.
De esta forma el dólar superó el techo de la banda cambiaria de $1471,71. Esto implica que el Banco Central deberá intervenir de forma directa con la venta de divisas para "defender" la cotización y mantener al dólar dentro de las bandas.
El dólar viene de acumular en la última semana un alza de $85, producto de la disparada que tuvo tras la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses.
El dólar tarjeta para compras en el exterior o turismo, en el Banco Nación, cotiza en $1.904,50.
El dólar blue por su parte también y registra alzas de $ 20 en las cuevas de referencia para cotizar a $1.425 para la compra y $1.437 para la venta. El paralelo también subió tras la derrota del oficialismo en los comicios bonaerenses y acumuló en la última semana $55 de incremento.
De esta forma, la brecha entre el dólar oficial y el informal es negativa (-2,36%). El paralelo cotiza $215 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $1230).
El riesgo país salto hasta 1.140 puntos evidenciando dudas sobre el programa económico por parte de los inversores.
Los bonos argentinos vuelven a registrar una jornada de fuertes pérdidas este lunes en Wall Street.