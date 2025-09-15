Los bancos se la jugaron y confirmaron el precio del dólar este martes 16 de septiembre tras el discurso de Milei

Dolares (17) A cuánto se venderá el dólar este martes 16 de septiembre en los bancos más importantes

Cuál será el precio del dólar en cada banco este martes 16 de septiembre

La primera jornada tras el discurso de Milei será muy importante por la reacción del mercado a las palabras del Presidente. No obstante, los bancos más importantes ya confirmaron cuál será el precio del dólar en el inicio de las operaciones cambiarias de este martes 16 de septiembre:

Banco Nación: $1.475

Banco Galicia: $1.475

Banco ICBC: $1.477

Banco BBVA: $1.485

Banco Supervielle: $1.480

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.480

Banco Santander: $1.480

Brubank: $1.475

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.495

Banco Piano: $1.475

Dólar oficial contra el dólar blue

Al mismo tiempo que los bancos, las cuevas virtuales y presenciales también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue este martes 16 de septiembre.

En ese sentido, mientras los bancos venderán el dólar oficial a un precio promedio de $1.479 , las cuevas tendrán el dólar blue a un valor de $1.455. A pesar del precio actual, estas últimas pronostican que la moneda paralela puede llegar a subir en septiembre hasta llegar a un monto de $1.516, según el sitio CriptoYa.