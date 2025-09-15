Los bancos se la jugaron y confirmaron el precio del dólar este martes 16 de septiembre tras el discurso de Milei

El precio del dólar en este martes 16 de septiembre contará con dos alicientes. Uno, la presión del mercado que ha llevado el dólar lo más cerca posible del techo impuesto por el Banco Central y dos, que es la primera jornada luego de que el presidente Javier Milei presentara el Presupuesto 2026.
Según los valores presentados por cada banco, el precio del dólar estará a un valor promedio de $1.479. En tanto, el Banco Nación, que es como un referente para el resto de las entidades, lo venderá a $1.475.
La primera jornada tras el discurso de Milei será muy importante por la reacción del mercado a las palabras del Presidente. No obstante, los bancos más importantes ya confirmaron cuál será el precio del dólar en el inicio de las operaciones cambiarias de este martes 16 de septiembre:
Al mismo tiempo que los bancos, las cuevas virtuales y presenciales también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue este martes 16 de septiembre.
En ese sentido, mientras los bancos venderán el dólar oficial a un precio promedio de $1.479 , las cuevas tendrán el dólar blue a un valor de $1.455. A pesar del precio actual, estas últimas pronostican que la moneda paralela puede llegar a subir en septiembre hasta llegar a un monto de $1.516, según el sitio CriptoYa.