Ya se puede circular entre Guaymallén y Las Heras sin pasar por la Costanera

Embed - Nueva conexión Guaymallén Las Heras

La obra, que cuenta con 14 metros de ancho y casi 20 de largo, fue cofinanciada entre el Gobierno de Mendoza y las municipalidades de Guaymallén y Las Heras, por un valor que supera los $4.000 millones.

inauguracion conexion guaymallen las heras1 Alfredo Cornejo destacó el esfuerzo conjunto del Gobierno y los municipios para la obra inaugurada. Foto: UNO/Martín Pravata

La idea es también descomprimir el tránsito pesado de camiones en ese sector, que podrán circular por Mitre hasta su final y de allí cruzar un puente que se realizó para derivar en el Acceso Norte.

El puente sobre el canal cacique Guaymallén, ya une os dos departamentos prolongando calle Mitre hasta su intersección con Acceso Norte y el empalme con Costanera a la altura de la rotonda de Los Pescadores, en Las Heras.

inauguracion conexion guaymallen las heras2 Recorrida a pie por el flamante puente que une Las Heras y Guaymallén. Foto: UNO/Martín Pravata

Este puente, previsto para la circulación tanto vehicular como peatonal, se proyectó mediante estudios de suelos previos que permitieron confeccionar la cimentación de pilotes de fricción para una mejor distribución de las cargas.

El paquete estructural del puente se desarrolla de la siguiente manera:

Pilotes de 10 metros de profundidad. Viga de cabecera y estribos. Vigas principales (vigas pretensadas PREAR) Prelosas (PREAR) Vigas transversales Losa tablero Carpeta de desgaste asfalto modificado 5cm

Además de estos aspectos estructurales, el puente cuenta con barreras New Jersey para la protección de peatones y barandas metálicas para confinar la vereda peatonal.

Esta obra, además de sumar una nueva conexión entre los departamentos vecinos, pone en valor el espacio público y otorga una mejora de la seguridad de circulación tanto vehicular como peatonal, elevando sustancialmente la calidad del espacio urbano.