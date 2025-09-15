En vivo: Javier Milei, en la presentación del Presupuesto 2026: "Lo peor ya pasó"

Embed - Cadena Nacional Presupuesto Nacional 2026, Presidente Javier Milei

Por qué Milei prorrogó en dos ocasiones el presupuesto de 2023

Desde que asumió el presidente Milei, el gobierno nacional no logró aprobar el presupuesto y, en consecuencia, prorrogó en 2 años consecutivos la ley vigente del 2023.

La ley de leyes para 2024 la había presentado el gobierno saliente de Alberto Fernández pero el libertario decidió no promover su debate en el Congreso.

El tratamiento del presupuesto para el año 2025 fue suspendido el 19 de noviembre de 2024 por el gobierno nacional justificándose en que no habían logrado los acuerdos suficientes para aprobar un dictamen que permitiera tratar el proyecto en el recinto. Las conversaciones no se retomaron y Milei decidió no convocar a sesiones extraordinarias para tratarlo, por lo que el 30 de diciembre de 2024 anunció que volvería a prorrogar la ley de 2023.

Milei volará a Paraguay luego de la cadena nacional

Luego de que termine de emitirse la cadena nacional, el presidente Milei tomará un vuelo hacia Asunción, Paraguay, para disertar en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y tener un encuentro con el mandatario paraguayo, Santiago Peña.

Este martes, desde las 10, hablará en la apertura de la CPAC y a las 12.30 se reunirá con Peña en una reunión bilateral.

La agenda del Presidente continuará a las 18.30 con una disertación sobre tecnología y crecimiento en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, donde está previsto que asistan alremileidedor de 1.500 jóvenes.

Luego, el miércoles a las 10.15, Milei expondrá en el Congreso de Paraguay en una sesión de honor ante legisladores y miembros de la Corte Suprema de Justicia del país vecino.

La CPAC tendrá lugar en el Hotel Sheraton de Asunción y estarán presentes funcionarios de Peña de la primera línea, como el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y el de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

Además, se espera la asistencia del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite, y el enviado del presidente estadounidense Donald Trump para Misiones Especiales, Richard Grenell.

En desarrollo...