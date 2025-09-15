El circuito de El Challao fue reconstruido en más de 3 kilómetros de su recorrido

circuito el challao obras Terminaron las obras de la segunda etapa de la Ruta 99 sobre el tradicional circuito de El Challao. Foto: Vialidad Provincial

El circuito de El Challao

Los intervenidos son 3,3 kilómetros que se extienden desde el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes hasta el barrio Nuevas Quintas.

Esta renovación se suma a la de otros 4,1 kilómetros del mismo circuito, pero del lado de Capital, conocido popularmente como Papagayos.

circuito el challao obras publicas Así quedaron la bicisenda, los pasos peatonales y las rotondas del circuito de El Challao. Foto: Gobierno de Mendoza

Romagnoli, remarcó que “con el cantero central, terminamos definitivamente con los giros a la izquierda de los automovilistas y el riesgo de accidentes de tránsito, habiendo resuelto este problema con los retornos, que permitirán a los residentes que viven en la zona, un acceso rápido sin tener que dar toda la vuelta desde el circuito de Papagayos”.

Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, pronosticó, además, que “la ruta se va a convertir en un verdadero ordenador urbano, clave para toda la zona de El Challao”.

circuito el challao bicisenda Las obras de esta etapa abarcan poco más de 3 kilómetros. Foto: Gobierno de Mendoza

Para el Gobierno, la obra “representa un beneficio directo para los departamentos de Las Heras y Capital, ya que completa un circuito muy urbano, con gran afluencia de turismo”.

Por otra parte, Romagnoli destacó la importancia de las rotondas y los pasos peatonales con una pequeña elevación “que también funcionarán como reductores de velocidad, eliminando una problemática vial que teníamos en la zona” de El Challao.