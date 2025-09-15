Inicio Política El Challao
El circuito de El Challao fue reconstruido en más de 3 kilómetros de su recorrido

Terminaron las obras de reconstrucción del circuito de El Challao, que va desde el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes hasta el barrio Nuevas Quintas

Por UNO
Ya finalizaron las obras de reconstrucción del circuito El Challao, en más de 3 kilómetros de la Ruta 99 que van del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes hasta el barrio Nuevas Quintas, en Las Heras.

Vialidad provincial informó que los trabajos incluyeron la repavimentación y ensanchamiento de la calzada, nueva iluminación LED en cantero central, construcción de cinco retornos o rotondas, pasos peatonales elevados, ciclovía, dársenas para el transporte público de pasajeros, reductores de velocidad, demarcación vial y cartelería vertical preventiva.

El objetivo, afirmó Osvaldo Romagnoli, titular de Vialidad, es “garantizar la seguridad vial de los automovilistas, de los vecinos y de los ciudadanos que en gran cantidad usan este trayecto, para actividades deportivas, ciclísticas, caminatas y para llegar hasta el Cerro Arco”.

El circuito de El Challao

Los intervenidos son 3,3 kilómetros que se extienden desde el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes hasta el barrio Nuevas Quintas.

Esta renovación se suma a la de otros 4,1 kilómetros del mismo circuito, pero del lado de Capital, conocido popularmente como Papagayos.

Romagnoli, remarcó que “con el cantero central, terminamos definitivamente con los giros a la izquierda de los automovilistas y el riesgo de accidentes de tránsito, habiendo resuelto este problema con los retornos, que permitirán a los residentes que viven en la zona, un acceso rápido sin tener que dar toda la vuelta desde el circuito de Papagayos”.

Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, pronosticó, además, que “la ruta se va a convertir en un verdadero ordenador urbano, clave para toda la zona de El Challao”.

Para el Gobierno, la obra “representa un beneficio directo para los departamentos de Las Heras y Capital, ya que completa un circuito muy urbano, con gran afluencia de turismo”.

Por otra parte, Romagnoli destacó la importancia de las rotondas y los pasos peatonales con una pequeña elevación “que también funcionarán como reductores de velocidad, eliminando una problemática vial que teníamos en la zona” de El Challao.

