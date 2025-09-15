Según el Financial Times, Javier Milei atraviesa "la mayor crisis de su presidencia"

Al inicio de su artículo, Ciara Nugent, periodista del Financial Times, recordó que Javier Milei había tenido un primer año de gobierno con "logros visibles" como la desaceleración de la inflación y un plan de austeridad con "sólido respaldo popular". Sin embargo, los últimos meses habrían invertido ese escenario. Según supo Noticias Argentinas, el "escándalo de corrupción" que involucró a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, sumado a la derrota electoral en Buenos Aires por más de 13 puntos frente al peronismo, revela una "distancia preocupante" con el electorado.

MILEI ENOJADO Según un artículo del Financial Times, Javier Milei es un presidente "belicoso".

El análisis de Financial Times no solo apunta a los problemas económicos y los escándalos, sino también a la falta de consensos políticos en el Congreso, donde el oficialismo es minoría. La periodista menciona directamente el rechazo a proyectos de ley clave como la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la redistribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), que fueron vetados por el Ejecutivo.

Javier Milei un presidente "belicoso" que tiene enfrente a los gobernadores, quienes “presionarán al debilitado gobierno para que inyecte fondos a sus regiones a cambio de apoyar sus reformas”.

El artículo sugiere que Milei necesita reaccionar rápidamente y lograr acuerdos con los gobernadores para sostener sus reformas, especialmente si los resultados de octubre no son los esperados. La "frustración" de los votantes ante una recuperación económica que "no termina de llegar" podría agravar la crisis si no hay señales claras de gestión eficaz, concluyó el Financial Times.

Fuentes: Financial Times (TM), Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO